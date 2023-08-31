Надзвичайна ДТП: порушник "загубив" на дорозі посеред міста п'ять мільйонів бджіл (фото)

Чоловік перевозив у причепі вулики з бджолами, які зіслизнули на дорогу. Поліція була змушена просити про допомогу місцевих пасічників, щоб ліквідувати небезпеку.

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У місті Берлінгтон у Канаді сталася незвичайна ситуація на дорозі. З машини випали вулики з п’яти мільйонами бджіл. Деталями 30 серпня поділились у виданні CBC.

Пасічник Люк Пітерс розповів, що зранку до нього звернулась поліція щодо надзвичайної ситуації, пов’язаної з бджолами. Його та ще кількох місцевих бджолярів попросили допомогти з приблизно п’ятьма мільйонами комах, що буквально випали з причепу.

За даними слідства, офіцерів викликали на місце події приблизно о 6:15 ранку. Пікап з причепом перевозив вулики з великою кількістю бджіл, які опинились на дорозі. Розлючені комахи вирвалися на волю.

"Ми не впевнені, як і що саме сталося, але в якийсь момент ящики з бджолами або вуликами зіслизнули з причепа та розсипалися по дорозі", — розповів правоохоронець Раян Андерсон.

Того ж дня дорога була очищена від бджіл, але водіїв та мешканців прилеглих районів все одно закликали не відчиняти вікна. Пітерс пояснив, що одна бджолина колонія може складатися з 80 тисяч бджіл. Сам він піклується про 400 тисяч комах у ботанічному саду.

"Важливо, щоб люди розуміли, що медоносні бджоли досить лагідні й насправді не турбують людей, якщо тільки їх не турбують. Це рідкісна ситуація, коли вам доводиться триматися від них на відстані", — зазначив пасічник.

У поліції проінформували, що під час порятунку містян від навали розлючених бджіл кілька пасічників були ужалені. Проте у лікарню жоден з них не звертався. Пітерс підкреслив, що ужалення — це частина роботи бджолярів.

Фахівець поділився, що сподівався ідентифікувати бджолину матку. Якби вдалося помістити у коробку її, інші бджоли полетіли б за нею.

Поліція подякувала пасічникам за допомогу та висунула звинувачення водію машини у двох порушеннях канадських правил дорожнього руху. Зокрема, йдеться про перевезення незахищеного вантажу.

Пітерс припустив, що бджоли могли повертатися зі служби запилення. Він пояснив, що фермери можуть наймати пасічників та їхніх "підлеглих" для запилення своїх культур.

"Вони (бджоли, — ред.) переживають гірший день за усіх нас", — зазначив експерт.

Подія не обійшлася без жертв, хоч і не серед людей. На думку пасічника, внаслідок ДТП могли загинути кілька тисяч бджіл. Також він попередив, що комахи ще літатимуть в районі найближчими днями.

"Ми залишимо кілька ящиків. Деякі з бджіл втекли, і ми сподіваємося, що вони природним чином повернуться в ці ящики. Ми повернемося пізніше, щоб забрати їх, коли бджоли повернуться", — розповів Пітерс.

Він пояснив, що для людей може бути небезпечно наближатись до вуликів та торкатись їх. Також містяни будуть вимушені їздити з зачиненими вікнами автівок, адже частина бджіл ще залишається на волі.

"Ми сподіваємося, що бджоли повернуться додому", — підсумував пасічник.

Фото: The Canadian Press Фото: The Canadian Press Фото: CBC

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