Чрезвычайное ДТП: нарушитель "потерял" на дороге посреди города пять миллионов пчел (фото)

Мужчина перевозил в прицепе ульи с пчелами, которые соскользнули на дорогу. Полиция была вынуждена просить о помощи местных пасечников, чтобы ликвидировать опасность.

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В городе Берлингтон в Канаде произошла необычная ситуация на дороге. Из машины выпали ульи с пяти миллионами пчел. Деталями 30 августа поделились в издании CBC.

Пасечник Люк Питерс рассказал, что утром к нему обратилась полиция относительно чрезвычайной ситуации, связанной с пчелами. Его и еще нескольких местных пчеловодов попросили помочь с примерно пятью миллионами насекомых, которые буквально выпали из прицепа.

По данным следствия, офицеров вызвали на место происшествия примерно в 6:15 утра. Пикап с прицепом перевозил ульи с большим количеством пчел, которые оказались на дороге. Разъяренные насекомые вырвались на волю.

"Мы не уверены, как и что именно произошло, но в какой-то момент ящики с пчелами или ульями соскользнули с прицепа и рассыпались по дороге", — рассказал правоохранитель Райан Андерсон.

В тот же день дорога была очищена от пчел, но водителей и жителей близлежащих районов все равно призвали не открывать окна. Питерс объяснил, что одна пчелиная колония может состоять из 80 тысяч пчел. Сам он заботится о 400 тысячах насекомых в ботаническом саду.

"Важно, чтобы люди понимали, что медоносные пчелы достаточно мягкие и на самом деле не беспокоят людей, если только их не беспокоят. Это редкая ситуация, когда вам приходится держаться от них на расстоянии", — отметил пасечник.

В полиции проинформировали, что во время спасения горожан от нашествия разъяренных пчел несколько пасечников были ужалены. Однако в больницу ни один из них не обращался. Питерс подчеркнул, что укусы — это часть работы пчеловодов.

Специалист поделился, что надеялся идентифицировать пчелиную матку. Если бы удалось поместить в коробку ее, другие пчелы полетели бы за ней.

Полиция поблагодарила пасечников за помощь и выдвинула обвинения водителю машины в двух нарушениях канадских правил дорожного движения. В частности, речь идет о перевозке незащищенного груза.

Питерс предположил, что пчелы могли возвращаться из службы опыления. Он объяснил, что фермеры могут нанимать пасечников и их "подчиненных" для опыления своих культур.

"Они (пчелы, — ред.) переживают худший день за всех нас", — отметил эксперт.

Происшествие не обошлось без жертв, хотя и не среди людей. По мнению пасечника, в результате ДТП могли погибнуть несколько тысяч пчел. Также он предупредил, что насекомые еще будут летать в районе в ближайшие дни.

"Мы оставим несколько ящиков. Некоторые из пчел сбежали, и мы надеемся, что они естественным образом вернутся в эти ящики. Мы вернемся позже, чтобы забрать их, когда пчелы вернутся", — рассказал Питерс.

Он объяснил, что для людей может быть опасно приближаться к ульям и касаться их. Также горожане будут вынуждены ездить с закрытыми окнами автомобилей, ведь часть пчел еще остается на свободе.

"Мы надеемся, что пчелы вернутся домой", — подытожил пасечник.

Фото: The Canadian Press Фото: The Canadian Press Фото: CBC

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