Зробили подарунок: казино подвоїло джекпот жінки на честь її 106-го дня народження (фото)

Жінка впродовж багатьох років відвідувала гральний заклад у день свого народження. Однак цей рік став для неї особливим.

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У США Сара Петерсон із Мілуокі виграла в казино Potawatomi джекпот у розмірі 1 000 фунтів стерлінгів, відзначаючи свій 106-й день народження. Її приз був подвоєний як подарунок від ігрового закладу. Про це пише The Mirror.

Жінка з розмахом відзначила знаменний для неї день, вигравши понад 2 000 фунтів стерлінгів. Американка вже багато років щорічно здійснює поїздки в казино Potawatomi, щоб відзначити свій день народження, але цей рік був особливим. Вона зірвала джекпот у розмірі 1000 фунтів стерлінгів на одному з ігрових автоматів.

Пізніше, того ж тижня, Домінік Ортіз, генеральний директор казино Potawatomi, зробив Сарі сюрприз. На честь її віку він подвоїв виграш.

"Ми щороку вітаємо Сару з днем народження і вдячні за те, що вона та її сім'я святкують його разом із нами. Ми всі були щасливі, коли дізналися про її великий приз, і хотіли зробити її 106-й день народження ще більш особливим", — розповів він.

Під час святкування дня народження Сара вбралася у святкове вбрання і разом із сім'єю скуштувала торт, виготовлений на замовлення Фото: Potawatomi Casino Hotel

Під час святкування дня народження Сара вбралася у святкове вбрання і разом із сім'єю скуштувала торт, виготовлений на замовлення. Вона посміхалася, фотографуючись на пам'ять.

"Я жила гарним життям, знаєте. Я не пила, не курила, не ходила по барах. Я просто жила хорошим життям. Я добре дбала про себе", — сказала американка.

Що стосується її виграшу в казино, то Петерсон має намір використати його з користю.

"Я щаслива, що виграла ці гроші. Я не знаю, що я буду з ними робити. Однак я збираюся зробити хороший вибір", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив 15 лотерейних білетів і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.