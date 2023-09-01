Знімають дизайнерський одяг і займають найкращі місця: як безпритульні заробляють 23 тис грн на день

Члени угруповання видають себе за безпритульних і мають великі заробітки. Вони "полюють" на жителів міста, озброївшись однаковими табличками.

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У Британії в курортному містечку Бата "орудує" банда псевдобезхатченків. Члени угруповання за день заробляють щонайменше 500 фунтів стерлінгів, що становить понад 23 тисячі гривень за день. Про це пише британське видання The Sun.

Псевдожебрак в Баті Фото Марк Гіддінгс

Повідомляється, що банда складається з десятка людей — чоловіків і жінок. Вони пересуваються містом на авто або автобусах. Псевдобезпритульні подорожують з Брістоля до Бата, де найбільше туристів. Озброївшись майже однаковими картонними табличками з написом "Я дуже голодний. Благослови тебе Бог", вони по черзі займають найкращі місця в місті.

Після робочого дня у 8 годин, вони повертаються додому до Брістоля, який розташований за 12 миль від Бати.

Журналісти помітили, що "жебраки" вдягнені у дизайнерський одяг, який знімають до початку "робочого" дня.

Поліція кілька разів виписувала їм штрафи, але "липові" безпритульні з вулиць міста нікуди не поділися і далі продовжують свою підприємницьку діяльність.

Нагадаємо, що чоловік, який у 15 років був бездомним, став мільйонером. Він спав на сходовій клітці, коли в нього вперше з'явилася ідея відкрити садівничу компанію, яка пізніше принесе йому мільйони доларів.

Раніше повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі шукають контрактників серед безхатченків. Пройти службу можуть чоловіки віком 19-59 років із середньою освітою.