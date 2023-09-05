"Біологічна загроза" на борту: у США пілоти завернули рейс через пасажира з діареєю

Літак Delta пролетів чверть відстані між Атлантою та Барселоною і повернувся в аеропорт. Пілоти вирішили, що надто ризиковано рушати у подорож над 7 тис. км води, маючи на борту пасажира з ймовірною інфекційною хворобою.

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Американські пілоти гостро відреагували на діарею в пасажира. Льотчики вирішили, що склалась достатньо загрозлива ситуація і скасували рейс. Між тим 20 років тому екіпаж іншого літака не відреагував на загрозу: повітряне судно кружляло чотири години, а потім врізалось в землю. Про те, що сталось на борту цього разу, написало видання Mirror.

Надзвичайна подія сталась на борту літака Delta, який вилетів з аеропорту в Атланті (Джорджіа, США) і прямував у напрямку Барселони (Іспанія). Коли повітряне судно перебувало на висоті близько 11 км, екіпаж раптово вирушив припинити рейс і повернутись у місце старту.

Диспетчери спілкувались з екіпажем щодо причин подібного рішення. Зокрема, пілот повідомив, що в одного з пасажирів незадовго після злету почалась діарея і "безлад був усюди". На землі уточнив, що він оцінив ситуацію так: це "проблема біологічної небезпеки".

Про ситуацію, яка склалась на борту, стало відомо завдяки допису у Twitter. В одному з повідомлень опублікували світлину шматка паперу, на якому диспетчери польотів пишуть замітки щодо рейсів. У замітці було дійсно вказано, що повернення літака сталось через діарею та біологічну загрозу.

"Переадресація на ATL — діарея пасажирів по всьому літаку — біологічна небезпека", — написав диспетчер.

Під дописом про незвичну ситуацію на борту з'явився коментар обуреного пасажира. Чоловік зазначив, що він разом із сином прямували до Барселони, при чому політ вже тривав 2 години. Однак з невідомих причин він тепер вертається знов до Атланти.

Видання пояснило, що рейс до Барселони все ж вилетів. Літак приземлився, його відчистили від "біологічної загрози" і він вилетів по маршруту. Також зазначили, що екіпаж був інший. Не через якісь неприємності зі здоров'ям, а через те, що в пілотів закінчилась зміна.

Зазначимо, рейс з Атланти до Барселони триває 8 годин: літак має подолати 7 тис. км. При цьому він рухався б переважно над Атлантичним океаном, де немає можливості терміново приземлитись.

Рейс Атланта-Барселона — тривалість Фото: Google maps

НП з літаком: аналогічні історії

Фокус раніше розповідав про літак, з яким сталось НП у США у 1999 році. Диспетчери помітили повітряне судно, екіпаж якого не відповідав на звернення. До судна підлетів винищувач F-16 — пілот зауважив, що не зміг заглянути в кабіну пілота: скло вкривав іній.

"Примарний літак" кружляв у небі близько чотирьох годин. ВПС США розглядали варіант його навмисного знищення, щоб він не завдав шкоди цивільним людям. Однак врешті повітряне судно розбилося самостійно: коли закінчилось пальне, упало на землю, утворивши досить велику вирву.

Нагадуємо, 20 років пощастило одному американському громадянину: він виграв у лотерею 3 млн дол. Однак насолодитись цими коштами не зміг, оскільки опинився у в'язниці як убивця.

Тим часом американка не набула грошей, а втратила. Зокрема, ЗМІ розповіли про жінку, яка виграла у лотерею 1,3 млн дол., але змушена була їх віддати, бо розлучалась з чоловіком.