"Божевільний збіг": у Британії ціла вулиця виграла в лотерею величезний джекпот (фото)

Сім'я Ньюджентс розділили джекпот в 1 мільйон фунтів стерлінгів із вісьмома сусідами. Кожен квиток приніс 90 909 фунтів стерлінгів, але Джорджина і ще одна сусідка подвоїли свій приз завдяки грі з двома ставками.

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У Великій Британії Джорджина і Джим Ньюджент виграли в лотерею грошовий приз у розмірі 181 818 фунтів стерлінгів, після того, як їхня вулиця "зірвала" джекпот 1 мільйон у лотереї "Народний поштовий індекс", повідомляє Mirror.

Подружжя, яке виграло величезний лотерейний приз, пояснило свій щасливий виграш одним божевільним збігом.

Сім'я Ньюджентс розділили джекпот в 1 мільйон фунтів стерлінгів з вісьмома сусідами. Кожен квиток приніс 90 909 фунтів стерлінгів, але Джорджина і ще одна сусідка подвоїли свій приз завдяки грі з двома ставками.

Пенсіонери Джорджина і Джим Ньюджент вперше зустрілися 1976 року, коли обидва працювали в готелі Windermere в Озерному краї. Через рік після весілля вони купили будинок на Віндермір-роуд у Гайді, Ланкашир. Джорджина розповіла: "Нам дуже пощастило — це очевидно! Це просто збіг. Ми зустрілися в готелі "Windermere" і все наше сімейне життя прожили на Віндермір-роуд. Я ніколи не думала, що з нами може трапитися щось подібне". Джим, її чоловік, пожартував: "Ми не можемо піти від цього місця".

Фото: Mirror

Пара, що перебуває у шлюбі вже 46 років, познайомилася, коли Джорджина працювала в ресторані готелю, а Джим був барменом. А через рік після весілля вони купили будинок за 100 миль від готелю.

Тепер величезний непередбачений дохід означає, що пара може купити нові вхідні двері і побалувати своїх онуків.

"Головне, що ми зробимо для себе, — це нові вхідні двері. Це єдине рішення, яке ми прийняли досі. У нас тепер достатньо грошей, щоб зробити нові паспорти. Якщо ми хочемо поїхати куди-небудь у відпустку, нам потрібно спочатку продовжити наші паспорти".

Також Джорджина додала: "Коли мені зателефонували з лотереї і сказали, що я виграла, але суму не повідомили. Я просто сіла і заплакала".

Представник лотереї Джейсон Донован сказав: "Це був ще один супер-день, коли ми постукали у двері наших переможців. Ми справді відчули любов на Віндермір-роуд".

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що чоловік купив 15 лотерейних квитків і виграв 15 джекпотів за один день. Переможець лотереї, який 20 років пропрацював федеральним службовцем, розповів, що виграні гроші дадуть змогу йому і його дружині безбідно жити на пенсії.