Достатньо одного укусу, щоб захворіти на рак: тайська риба вбила вже 20 000 людей, — ЗМІ

Страва кой пла (koi pla) — сирий рибний фарш, подрібнений із травами, спеціями та лимонним соком — популярна в жителів провінції Кхонкен. За даними журналістів, лише один укус може викликати ракове захворювання печінки.

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Любителям азійської кухні під час подорожей до Таїланду варто уникати однієї страви, яка популярна в бідних регіонах країни. Про це повідомляє The Mirror.

Рецепт страви кой пла (koi pla): сирий рибний фарш, подрібнений із травами, спеціями та лимонним соком. Вона популярна серед жителів провінції Кхонкен, особливо в одному з найбідніших регіонів країни — Ісаані.

Однак вживання в їжу сирої риби пов'язане з величезним ризиком. Усього лише один укус може спричинити ракове захворювання печінки та подальшу смерть.

Сама по собі сира риба — не причина захворювання, вся справа в плоских черв'яках, які живуть у м'ясі.

Від цих паразитів страждає прісноводна риба в районі Меконгу. Згідно зі статистикою, регіон Ісаан посідає першу сходинку у світі за кількістю випадків холангіокарциноми, або раку жовчних проток.

Згадану страву вважають причиною щорічних смертей 20 000 осіб у Таїланді. Хірург Наронг Хунтікео, що спеціалізується на операціях на печінці, намагається переконати жителів країни відмовитися від згаданої страви. Його батьки померли від раку печінки, і він пов'язує захворювання зі вживанням у їжу кой пла.

"Тут дуже велике навантаження на здоров'я. Але ніхто про це не знає, бо вони помирають тихо, як листя, що падає з дерева", — пояснив він.

Рак печінки називають "тихим убивцею", захворювання пов'язане з одним із найнижчих показників виживання, якщо своєчасно не лікувати. Останні кілька років лікар разом із колегами перевіряв наявність паразитів у жителів села в регіоні Ісаан.

УЗД-діагностика й аналізи сечі показали, що приблизно 80% жителів деяких громад мають смертельно небезпечних паразитів. Лікар розповідає місцевим жителям про небезпеку вживання в їжу кой пла. Але переконати старше покоління — завдання не з простих.

Якщо піддати рибу обробці, це вб'є паразитів, але поціновувачі кой пла кажуть, що від цього втрачається смак.

Нагадаємо, що влада США дозволила до використання компонент для пального, який викликає рак у всіх людей.

Також повідомлялося, що дослідники з'ясували, що "непотрібний" орган, який хірурги часто видаляють, допомагає запобігти раку.