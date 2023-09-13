Судно сіло на мілину: сотні пасажирів розкішного круїзного лайнера застрягли в Арктиці

Рятувальники підтвердили отримання сигналу лиха з корабля, на борту якого перебувають 206 пасажирів. Ситуацію розцінюють як тривожну.

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Компанія Aurora Expeditions підтвердила, що понад 200 пасажирів застрягли в Арктиці після того, як їхнє розкішне судно сіло на мілину в Гренландії. Допомога перебуває на відстані понад тисячу миль. Про це пише Daily Star.

104-метрове судно Ocean Explorer компанії Aurora Expeditions застрягло в понеділок (11 вересня), і шансів на порятунок немає до п'ятниці (15 вересня).

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Судно, що сіло на мілину у віддаленому районі Гренландії, не може бути звільнене самостійно, і немає жодних ознак того, що найближчим часом буде проведено рятувальну операцію з їхнього порятунку.

Представники Арктичного командування та Об'єднаного арктичного командування Данії (JAC) підтвердили отримання сигналу лиха з круїзного лайнера, на борту якого перебувають 206 пасажирів, а керівник операції Браян Єнсен назвав ситуацію "тривожною".

"У понеділок вдень за західногренландським часом арктичне командування отримало повідомлення про те, що круїзне судно Ocean Explorer сіло на мілину в Альпфйорді на північному сході Гренландії, і що судно не може бути негайно звільнене за допомогою власних сил", — ідеться в повідомленні.

Найближче судно знаходиться на відстані близько 1200 морських миль

За словами Єнсена ситуація несприятлива для пасажирів.

"Найближча допомога знаходиться далеко. Наші підрозділи знаходяться далеко, а погода може бути дуже несприятливою. Однак у даній конкретній ситуації ми не бачимо жодної безпосередньої небезпеки для життя людей чи довкілля, що не може не тішити. Звичайно, ми уважно стежимо за ситуацією і ставимося до цього інциденту дуже серйозно", — сказав він.

Для проведення рятувальної операції залучаються судна. Найближче з них — інспекційне судно Knud Rasmussen — перебуває на відстані близько 1200 морських миль.

Представники JAC заявили, що найраніший час, коли вони зможуть дістатися до судна, що сіло на мілину, — це ранок п'ятниці, якщо не виникне жодних перешкод для проведення рятувальної операції.

Раніше Фокус повідомляв, що біля берегів Франції затонула яхта, на якій принцеса Діана провела останнє літо. Рятувальне судно, яке прибуло приблизно через 45 хвилин після аварії, виявило, що носова частина корабля частково занурена у воду, а "каюти вже затоплені". Сім пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту.

Також стало відомо, що зі згорілого вантажного судна дістають уцілілі авто. Корабель віз 3 784 автомобілі. Більшість із них були новими BMW і Mercedes-Benz, а 498 виявилися електромобілями. Вартість вантажу оцінюють у 100 млн фунтів стерлінгів.