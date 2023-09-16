"Курортний день": екстрасенс розповіла, що відбувається після смерті людини (фото)

Емілі Декстер, екстрасенсиня з Каліфорнії, стверджує, що вміє розмовляти з душами покійних людей. Вони розповіли їй про "життя після смерті".

Related video

Екстрасенсиня, яка стверджує, що вміє спілкуватися з мертвими, розповіла, що відбувається, коли людина помирає. Про це пише Mirror.

За словами Емілі Декстер та "духів", з якими вона комунікувала, після смерті на людину очікує "духовний курортний день", під час якого вона зцілюється від життєвих травм.

Коли естрасенсиня була дитиною, вона спілкувалася та гралася з мертвими в лісі неподалік від свого дому. Духи були її супутниками, але коли Емілі подорослішала, вона почали їх боятися. Мама дівчинки почала спати з нею вночі, щоб заспокоїти її страхи.

Декстер тривалий час намагалася придушити свої надприродні здібності, проте з роками "монетизувала" їх, ставши професійним екстрасенсом. 31-річна Емілі наразі працює на озері Тахо, Каліфорнія.

Важливо

"Йдуть на небеса": екстрасенс розповіла, про що думають собаки, коли помирають

Нещодавно вона розповіла, що відбувається з мертвими після їхньої смерті. За словами експерта, вони йдуть на "духовний курортний день", де проходять емоційно зцілюючу подорож, яка усуває згубні наслідки будь-яких труднощів, які вони пережили за земного життя.

"Ми проводимо час з нашими померлими близькими протягом тижня або двох, а потім їдемо туди, де ми в основному справляємося з усіма труднощами, які у нас були, коли ми були людьми, і зцілюємося від них", — сказала Декстер.

Такий період може тривати тиждень, рік або п’ять років. Усе залежить від людини та її шляху.

Емілі Декстер

Потім духи повертаються у світ живих, щоб перевірити своїх близьких, наставити їх або допомогти їм, коли вони цього потребують.

Ще одним варіантом "життя після смерті" може стати переродження в нову душу та тіло — "повторне приєднання до нашого вищого Я".

"Я думала, що всі можуть бачити своїх померлих родичів, які стоять у кімнаті з ними — я вважала, що це нормально", — сказала Декстер про свої здібності. "Коли мені було 8, я зрозуміла, що не кожен може це зробити".

Емілі сказала, що навколо кожної людини є духовні провідники, які ведуть її по життю, допомагають досягати різних життєвих цілей і ведуть через важкі рішення. Багато з них є членами сім'ї, які раніше померли.

"Я думаю про них як про друзів. Вони всі друзі. Вони є у вас давно, і вони поруч, щоб допомогти вам", — сказала вона. "Вони ваша команда помічників, які працюють, щоб допомогти вашому життю йти так, як ви хотіли б, і досягти того, чого ви хочете досягти".

"Помічники з того світу" можуть з’явитися будь-коли, сподіваючись передати повідомлення живому родичу чи коханій людині.

Нагадаємо, жінка втратила всі свої заощадження через послуги екстрасенса.

Також Фокус писав про смерть найстарішої жінки у світі у віці 129 років.