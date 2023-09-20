Пасажир літака прикинувся вегетаріанцем, щоб дорого поїсти: його вивів на чисту воду екіпаж

Екіпаж помітив, що перед тим, як замовити пасту з бізнес-класу пасажир смакував чипсами з димним беконом.

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Пасажир із економ-класу в літаку вирішив поїсти з першого класу, тож прикинувся вегетаріанцем. Стюард виявив його наміри та розіграв його. Про це пише видання Mirror.

Пасажир, про якого йдеться, сидів у передостанньому ряду в економ-класі, і коли йому роздавали їжу, він попросив пасту.

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На жаль, через масовий попит страва закінчилася, тому стюард натомість запропонував варіант із куркою. У цей момент пасажир заявив, що він насправді вегетаріанець, додавши, що минулого разу, коли він літав, йому дали їжу з бізнес-класу, тому він почекає, коли йому її подадуть.

Проте екіпаж помітив, що пасажир до цього смакував чипсами з димним беконом.

Стюарду обман не сподобався, він сказав, що збере щось йому з бізнес-класу, але в них також закінчилася вегетаріанська їжа.

Пасажири бізнес-класу платять більш ніж тисячу доларів за свої квитки, тож можуть пообідати в будь-який час. Члени екіпажу не змогли передати одну з наявних гарячих овочевих страв, бо хтось інший міг попросити її пізніше. Тож замість цього вони поклали листя салату разом із заправкою.

"Я міг б трохи повеселитися з цим фальшивим вегетаріанцем. Я поставив салат на срібний підніс і тримав над лінією очей пасажира, щоб він не бачив вміст таці", — розповідає стюард.

Він пояснив, що в бізнес-класі також немає вегетаріанських варіантів, і сказав, що йому вдалося буквально вихопити останню вегетаріанську їжу з бізнес-класу.

"Потім я зняв лляну ганчірку з таці та поставив перед чоловіком салат. Це був дуже простий, але великий салат, але побачивши його, обличчя чоловіка змінилося", — розповідає стюард.

Пасажир сказав, що йому справді хочеться чогось гарячого, тому він візьме курку. З удаваним шоком працівник літака сказав: "Я не можу вам цього дати, сер, я почувався б жахливо".

Але чоловік наполягав, що все гаразд. Зрештою "вегетаріанцеві" дали курку зі словами "смачного".

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