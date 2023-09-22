Часів Великої депресії: у США за рекордну суму продали 10-тисячну банкноту (фото)

На купюрі зображений міністр фінансів США Салмон Чейз, який обіймав свою посаду ще в 19-му столітті за президентства Авраама Лінкольна. Сама банкнота пройшла всі перевірки і була визнана найкращою з представлених.

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У Сполучених Штатах Америки на аукціоні продали рідкісну купюру, яка була випущена ще за часів Великої депресії. Банкноті майже 90 років. Про це повідомляє видання CNN 22 вересня.

Йдеться про купюру номіналом у 10 тисяч доларів. За даними далласького аукціонного дому Heritage Auctions, банкнота Федеральної резервної системи США зійшла з друку ще 1934 року. Вона сертифікована компанією Paper Money Guaranty (PMG) і отримала оцінку Exceptional Paper Quality (EPQ).

На банкноті зображено обличчя міністра фінансів Салмона Чейза, який обіймав свою посаду ще за часів каденції президента Авраама Лінкольна (1861-1864).

У США на аукціоні продали унікальну банкноту з великим номіналом Фото: CNN

Віцепрезидент з валюти Heritage Auctions Дастін Джонсон зазначив, що банкноти великих номіналів завжди викликали особливий інтерес у колекціонерів.

"10 000 доларів поступаються тільки золотому сертифікату номіналом 100 000 доларів, випущеному 1934 року, а з 18 зразків, що пройшли градацію PMG, цей зразок має найвищу оцінку, — ідеться в повідомленні.

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У результаті банкноту номіналом у 10 тисяч доларів продали на аукціоні за 480 тисяч доларів, що є своєрідним рекордом. Хто став володарем купюри — невідомо.

У CNN зазначили, що 2020 року за таку саму купюру віддали на аукціоні 384 тисячі доларів. Відповідно, через 3 роки рекорд було побито.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що рідкісну монету з помилкою продали на аукціоні за величезну суму. Колекціонер Алун Баркер придбав єдиний у своєму роді екземпляр на eBay у грудні 2017 року всього за 50 фунтів. Через кілька років він продав її за 1400 фунтів.