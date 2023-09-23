Можуть бути небезпечні: вівці вторглися в теплицю і з'їли понад 270 кг канабісу

Травоїдні тварини випадково опинилися в теплиці, намагаючись сховатися від повені.

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Стадо овець випадково забрело в теплицю, в якій вирощують лікувальну марихуану. Незвичайні ласощі дісталися тваринам поруч із містом Альмірос у Фессалії, Греція. Вівці забрели в теплицю, намагаючись врятуватися від наслідків шторму Даніель. Про це пише Newsweek.

Шторм призвів до випадання найвищої за всю історію місячної кількості опадів у Європі. Безперервний дощ завдав шкоди центральному регіону, поєднуючи проливні зливи зі зсувами, руйнуючи дороги і мости, і завдаючи шкоди життєво важливим запасам води.

Намагаючись уникнути повені, отара овець сховалася в теплиці й одночасно з'їла близько 270 кг урожаю канабісу.

Власник теплиці розповів: "Я не знаю, плакати чи сміятися. У нас була хвиля спеки і ми втратили багато продукції. У нас були повені, ми втратили майже все. Тепер це... Стадо зайшло в теплицю і з'їло те, що залишилося. Чесно кажучи, не знаю, що сказати".

Нагадаємо, 2017 року уряд Греції легалізував використання канабісу в медичних цілях. У 2023 році Греція відкрила свій перший в історії завод з виробництва лікарського канабісу. Вирощування канабісу для медичних цілей надало країні такі необхідні економічні можливості. Компанії почали робити суттєві інвестиції в країну. Чиновники грецького уряду прагнуть скористатися потенційними економічними вигодами, створивши нормативну базу для вирощування, переробки та експорту лікарського канабісу.

Тварини, які вживають канабіс, можуть бути надзвичайно небезпечними. Тим часом деякі вчені навіть тестували годування тварин марихуаною, щоб подивитися, що станеться. У 2022 році у молочних корів, яких годували раціоном, що містив технічні коноплі, відбулася низка фізичних і поведінкових змін, включно з підвищеним позіханням, слинотечею і нестійкими рухами.

Раніше Фокус писав, що в Британії продають будинок-ферму з виробництва канабісу.