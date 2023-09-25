Секрет успіху: 86-річний мільярдер відкрив таємницю свого багатства

Американець розповів, що для досягнення багатства важливими є лідерські якості та досвід, який він набрав у юності.

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86-річний мільярдер Білл Каммінгс поділився своїми секретами успіху, щоб інші могли спробувати піти його стопами. Американець заснував свою компанію з оборотом у мільярд доларів понад 50 років тому, створивши величезну імперію комерційної нерухомості в Бостоні. І він досі пожинає плоди цього. Про це повідомляє видання Мirror.

За словами чоловіка, йому не завжди щастило так, оскільки початок його життя був набагато скромнішим — він жив у "квартирі з однією спальнею" зі своєю сестрою та батьками. Але після десятиліть напруженої роботи він побачив, як його компанія набирає сили.

Білл вважає, що досягти успіху йому допоміг досвід, який він отримав у юності, коли він працював на підсобних роботах. Це дало йому стійкість, необхідну для того, щоб стати мільярдером.

Білл пояснив, що він і його дружина не живуть у повній розкоші, і вони все ще заощаджують, де можуть, незважаючи на його багатство. Він сказав, що його "навчили ощадливості", і він досі живе з цими поняттями.

Він сказав, що для того, щоб домогтися успіху, не слід ухилятися від важкої праці, оскільки у своїй книжці "Почни з малого і досягни великого" він пише: "Немає нічого важливішого за наполегливу працю, бажання, наполегливість і цілеспрямованість".

Мільярдер також вважає, що ви не можете проявити ці якості, працюючи вдома, тому він рекомендує роботу виключно в офісі.

Для досягнення успіху, за його словами, важливими є лідерські якості — вміння розв'язувати проблеми, брати на себе відповідальність і оцінювати результат.

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку з сусідкою. Сандра Джин Кроу і Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.