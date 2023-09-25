Змушені зачиняти вікна: мешканці селища 20 років страждають через неприємний запах (фото)

За більш ніж 2000 років існування селища місцеві жителі ніколи не були так розгнівані, як зараз. Вони незадоволені через запахи, створювані фермою, перетвореною на завод з утилізації відходів.

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У Великій Британії жителі селища Геллігер (Уельс) стверджують, що впродовж останніх 20 років вони стикаються з жахливим запахом, який витікає з ферми, і заявляють, що власники не хочуть нічого робити з цією проблемою. Про це пише Daily Star.

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Населення селища Геллігер у Каерфіллі (Уельс) становить лише 18 500 осіб. За більш ніж 2000 років свого існування місцеві жителі ніколи не були так розгнівані, як зараз. Вони незадоволені через запахи, які створює ферма, перетворена на завод з утилізації відходів і кар'єр з видобутку пісковику, і це триває вже понад 20 років.

Компанія Bryn Group, яка володіє територією площею 350 гектарів, перетворила її на підприємство з перероблювання відходів. Крім того, на ній утримується 730 корів, які й створюють певні запахи. Компанія, в якій працює близько 100 осіб, також займається видобутком пісковику для доріг із кар'єру, розташованого на тій самій території. Харчові відходи та компост, переробляються на відновлювану електроенергію та добрива.

За словами місцевих жителів, унаслідок діяльності підприємства "365 днів на рік стоїть постійний сморід".

За словами місцевих жителів, унаслідок діяльності підприємства "365 днів на рік стоїть постійний сморід" Фото: Media Wales

"Ми живемо тут в оточенні ферм уже понад сто років, і ніколи не було таких запахів, як зараз. Це сірчистий запах, наче в ніс потрапила кислота. Іноді здається, що на задньому дворі знаходиться громадський туалет. Зараз запах такий самий сильний, як і раніше. Після 20 років скарг ми не отримали жодних поступок. Зрештою я пішла з посади секретаря групи зі зв'язків, тому що група нічого не змінила. Я виставила свій будинок на продаж, тому що я діабетик. Одного чудового дня до мене прийшли три людини, щоб подивитися будинок, а в селищі стояв страшний сморід. Усі, хто приїжджав, розуміли, що це не звичайний фермерський запах — він абсолютно огидний", — розповіла 72-річна Шеррі Спенсер, яка прожила в Геллігері все своє життя.

Жінка зазначила, що компанія, яка володіє ділянкою, відмовляється йти на поступки в цьому питанні.

У заяві компанії стверджується, що з приводу запахів харчових відходів ніколи не виносили будь-яких приписів, і що дослідження свідчать, що їхнє біодобриво має нижчий рівень запаху і він зникає набагато швидше.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.