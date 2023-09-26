Зібралися на перегляд "Щенячого патруля": понад 200 собак побили світовий рекорд (відео)

219 чотирилапих глядачів завітали у супроводі власників на передпоказ мультфільму просто неба. Суддя Майкл Емпрік поділився, що насолодився "офіційно чудовим" часом в кіно, коли фіксував рекорд.

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У США встановили оригінальний рекорд. Представники Книги рекордів Гіннеса зафіксували, що на попередньому показі мультфільму "Щенячий патруль: Мегакіно" зібрались 219 собак у супроводі своїх власників. Деталями 25 вересня поділились у виданні UPI.

Спеціальний кінопоказ відбувся у просто неба — у парку Гріффіт у Лос-Анджелесі. Туди завітав суддя Книги рекордів Гіннеса Майкл Емпрік, який підтвердив кількість чотирилапих глядачів.

За словами Емпріка, попередній рекорд був встановлений у жовтні минулого року. Тоді кіносеанс одночасно відвідали 199 собак.

Передпоказ фільму, якому вдалося побити світовий рекорд, організувала кіностудія Paramount Pictures у співпраці з Товариством тварин "Кращі друзі".

За даними CBS News, усі собаки для участі у встановленні рекорду мали пройти перевірку ветеринарів та відповідати низці критеріїв.

У New York Post додали, що "Щенячий патруль: Мегакіно" — це мультфільм про анімовану собачу команду рятувальників.

"Ми дуже раді, що працювали з командою Paramount Pictures, щоб побити Книгу рекордів Гіннеса за кількістю собак на кінопоказі", — сказала виконавча директорка товариства "Кращі друзі" Бріттані Торн.

Вона виразила надію, що новина про цей кінопоказ надихне людей взяти собаку з притулку.

Емпрік поділився, що був дуже схвильований, коли оцінював цю спробу побити світовий рекорд.

"Не кожен день я можу насолоджуватися "офіційно чудовим" часом у кіно з сотнями пухнастих друзів. Я хотів би привітати Paramount Pictures і "Щенячий патруль: Мегакіно" з новим титулом", — заявив він.

Нагадаємо, американський кіноман встановив світовий рекорд, відвідавши 777 кіносеансів протягом року. Один з фільмів він переглянув 47 разів.

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