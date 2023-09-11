Кіноман встановив світовий рекорд, рік відвідуючи кінотеатр майже без "вихідних" (фото)
Чоловіку було заборонено відволікатися та їсти під час сеансів. Один з фільмів він переглянув 47 разів.
Кіноман зі США встановив рекорд, переглянувши найбільшу кількість фільмів у кінотеатрі протягом року. Деталями поділились на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.
Зак Своуп з липня 2022 року до липня 2023 року відвідав 777 кіносенсів. Його попередник з Франції Вінсент Кроном переглянув за рік на великому екрані 715 фільмів ще у 2018 році.
32-річний американець розповів, що є "великим любителем кіно" і зазвичай переглядає 100-150 фільмів на рік. Для встановлення рекорду він був змушений подивитись не лише абсолютно різні кінострічки — від мультфільмів до Marvel, але і повертатись до деяких з них кілька разів.
Встановити світовий рекорд з перегляду фільмів у кінотеатрі не так просто, як може здаватись. Своуп був зобов’язаний переглянути кожен фільм повністю та не відволікатись під час сеансів. Більш того, йому не дозволялося пити та їсти у залі. За чоловіком уважно стежили працівники кінотеатру, щоб він не порушив правила.
Більшість фільмів кіноман переглянув у Regal Cinemas, використовуючи спеціальну підписку. Вона дозволяє відвідувати необмежену кількість сеансів протягом місяця за 22 долари, тобто приблизно 800 гривень за актуальним курсом.
Роботу над встановлення рекорду Своуп поєднував зі своєю основною. Щодня чоловік працював з 6:45 до 14:45, і лише після цього відправлявся у кінотеатр. Там він встигав переглянути у будні до трьох кінострічок. Вихідні виходили результативнішими. Американець надавав перевагу фільмам, які тривали до двох годин, щоб встигнути відвідати більше сеансів.
Своуп не ставив цілей на день, а іноді навіть брав "вихідний" для "розумового відновлення". Загалом він прагнув дивитись 16-17 фільмів на тиждень, його фінальною ціллю було 800 кінострічок за рік. Досягти цієї кількості у кіномана не вийшло, тож він вирішив завершити "на щасливому номері сім".
Найбільше разів американець переглянув мультфільм "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" — 47 разів. Також чоловік встиг подивитись 35 разів мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" та 33 рази супергеройський фільм "Тор: Кохання та грім".
Улюбленим фільмом Своупа став "Людина-павук: Навколо всесвіту", перегляд якого кіноман зробив символічним. Він сходив на нього лише одного разу, але це був 716 сеанс — тобто такий, який перевершив попередній рекорд. Найменш улюбленою кінострічкою чоловік назвав хоррор "Змова диявола".
У рекордсмена була ціль окрім безпосередньо відвідування найбільшої кількості сеансів. Він як людина з синдромом Аспергера хотів підвищити обізнаність суспільства про аутизм та зібрати кошти для фонду запобігання самогубствам.
"Я пережив самогубство і втратив людей, які мені не байдужі, через самогубство", — поділився Своуп.
Американець припускає, що в майбутньому може повернутись та спробувати побити власний рекорд.
Нагадаємо, Джоел Штрассер зі США встановив світовий рекорд, засунувши у свою бороду найбільшу кількість зубочисток. Йдеться про 3500 штук.
У США виловили алігатора рекордних розмірів. Його вага становила понад 362 кілограми, а довжина — понад чотири метри.