Висіли вниз головою: люди застрягли на гойдалці в парку розваг після її поломки в повітрі

Атракціон Lumberjack було відкрито 2018 року, він має два маятники у формі сокири, які підіймаються на висоту до 23 метрів. Сидіння "лицем до лиця" дають змогу гостям спостерігати за жахом на обличчях своїх друзів.

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У Канаді відвідувачі тематичного парку Wonderland більше злякалися, ніж зазнали гострих відчуттів, після того, як майже на пів години застрягли догори ногами на маятниковому атракціоні під назвою Lumberjack. Про це пише Metro.

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Час завмер: у моторошному покинутому парку розваг продовжує працювати персонал (фото)

23 вересня близько 22:40 за місцевим часом "Дроворуб" у Canada's Wonderland у місті Вон, провінція Онтаріо, перекинувся.

На кадрах, показаних у соціальних мережах Джіаширою Ріверою, видно, що атракціон застряг угорі під кутом 180 градусів. У результаті 45 пасажирів опинилися в повітрі. Один із них розповів Канадській телерадіомовній корпорації, що в нього на очах виступили сльози.

11-річний Спенсер Паркхаус сказав, що спочатку він подумав, що зупинка атракціону — це частина розваг. Коли відвідувачі парку подивилися вниз і побачили, що за десятки метрів під ними під'їжджають машини швидкої допомоги, вони зрозуміли, що щось не так.

"Я просто постійно думав коли ж ми опустимося? Ми коли-небудь спустимося?" — розповів пізніше хлопчик.

Він додав, що одного з пасажирів гойдалки вирвало, сам Спенсер і його 15-річна сестра відчули, що в них оніміли ноги.

Інженери змогли відновити роботу Lumberjack Фото: jiashira_/TikTok

За півгодини інженери змогли відновити роботу Lumberjack, атракціон все ще мав здійснити свій цикл, тому вони не змогли одразу зійти.

"Атракціон продовжував працювати, а ми всі думали, що краще вже його зупинити. Ми не хотіли знову застрягти", — сказав Спенсер.

За словами представника парку, у двох пасажирів виник біль у грудях, і їх оглянули медичні працівники на місці, після чого відпустили.

За даними Canada's Wonderland, атракціон Lumberjack було відкрито 2018 року, він має два маятники у формі сокири, які підіймаються на висоту до 23 метрів. Сидіння "обличчям до обличчя" дають змогу гостям спостерігати за жахом на обличчях своїх друзів, коли вони крутяться по колу.

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