"Де мій велосипед, Дейве": британка влаштувала пікет під будинком грабіжника (фото)

Кампанію з боротьби зі злочинністю жінки підтримали користувачі соцмереж, які принесли квіти та гарячий шоколад. Чоловіка заарештували, проте Фіона Бейтман залишилася незадоволена рішенням суду.

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У Великій Британії викрадач велосипедів нарешті постав перед судом після того, як мама однієї з його жертв дізналася, де він живе, і влаштувала біля його будинку пікет із табличкою "Де мій велосипед, Дейве?". Про це пише Metro.

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49-річного Девіда Сігара визнали винним у низці крадіжок в Оксфордширі (графство на півдні Англії). Однак це сталося не відразу. 54-річна Фіона Бейтман заявила в поліцію про крадіжку гірського велосипеда її сина, але ніхто не поспішав розслідувати цю справу. Тоді британка вирішила взяти справу у свої руки і влаштувала триденний страйк біля будинку ймовірного грабіжника з саморобним плакатом.

Її кампанію по боротьбі зі злочинністю підтримали користувачі соціальних мереж, зокрема члени групи Spotted Witney у Facebook, які принесли квіти та гарячий шоколад.

Жінка залишилася незадоволена рішенням суду Фото: SWNS

Зрештою Сігар постав перед суддею Оксфордського королівського суду і був засуджений за крадіжку восьми велосипедів. Однак, за словами Фіони, вона залишилася незадоволена вироком. Його 2-річне тюремне ув'язнення було відтерміновано на два роки, і Сигару було наказано пройти курс реабілітації від наркозалежності та програму розвитку навичок мислення.

"Він вкрав у нас велосипед. Чи означає це, що я маю почуватися маючи право красти чужі велосипеди? Просто прикро, що він отримав ляпаса замість покарання. Де велосипеди? Як щодо того, щоб купити моєму синові новий велосипед? Ми не можемо дозволити собі чотири, п'ять, шість сотень фунтів на його заміну. Він вкрав, і тепер моєму синові доведеться ходити пішки. Але це не страшно, аби Дейв не почувався ображеним. Дійсно, таке відчуття, що йому все зійшло з рук", — заявила після слухання Фіона.

Дворічне тюремне ув'язнення було відстрочено на два роки Фото: SWNS

Видання зазначає, що за допомогою болторізів Сігар зламував замки та забирав велосипеди вартістю від кількох сотень фунтів до 2 тис. фунтів стерлінгів.

"У мене вкрали велосипед, у мене проблеми з пересуванням, тому я досить безсердечно ставлюся до чужих велосипедів", — так схарактеризував поведінку Сігара його адвокат.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.