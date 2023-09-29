"Мій двійник": жінка побачила в соцмережі картину, схожу на неї саму і купила її (фото)

Дженні Сміт була вражена, коли її сім'я надіслала їй знімок з екрана повідомлення у Facebook, на якому була зображена намальована жінка, дуже схожа на неї. Їй знадобилося кілька місяців, щоб отримати цей малюнок.

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Жінка зі США побачила в інтернеті картину, схожу на неї, розшукала і купила її, виставивши у своїй вітальні. Про це пише The Mirror.

Американка переконалася в тому, що на малюнку зображений її "двійник" і витратила кілька місяців на пошуки портрета.

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43-річна Дженні Сміт була вражена, коли в червні її сім'я надіслала їй знімок з екрана допису у Facebook, на якому була зображена жінка, "дуже схожа на неї". На портреті можна було побачити жінку з довгим кучерявим рудим волоссям і "великим" чолом. Схожість була просто дивовижна і це змусило американку повірити в те, що перед нею її "двійник".

Вона одразу ж зрозуміла, що має знайти картину. Однак Дженні не очікувала, що малюнок знаходиться більш ніж за 600 миль (965 км) від неї в антикварному магазині в Спрус Пайн, округ Мітчелл, Північна Кароліна, США.

Жінка стверджує, що вона шукала картину понад місяць, обдзвонюючи антикварні крамниці, звертаючись до груп спільноти у Facebook і навіть просячи допомоги у користувачів TikTok. Один із них через три місяці зв'язався з Дженні й сказав, що живе неподалік від магазину, де було продано картину. Користувач TikTok, який не назвав свого імені, придбав картину всього за 10 доларів і вже за кілька днів відправив її поштою додому американці в інший штат.

Картину купили всього за 10 доларів Фото: Kennedy News & Media

Тепер картина займає почесне місце у вітальні Дженні. Гості часто відзначають схожість між нею і жінкою, зображеною на полотні.

"Я одразу ж подумала, що маю знайти її. Вона має бути в мене. Для мене це не якийсь випадковий портрет, тому що на ньому мій двійник. Я дуже хотіла цю картину, тому зайшла в TikTok. Я навіть вступила в групу Спрус Пайн у Facebook. Я намагалася півтора місяця, але потім здалася, бо ніхто не зміг мені допомогти, а в антикварному магазині не відповідали на дзвінки. Мені було дуже сумно. Я ніколи не бачила свого двійника, бо мені здається, що я маю інший вигляд. Потім хтось написав у коментарях, що перебуває в Спрюс Пайн і зможе дістати для мене картину", — розповіла Дженні.

Тепер картина займає почесне місце у вітальні Дженні Фото: Kennedy News & Media

Жінка провела власне дослідження і з'ясувала, що художником вважається Стівен Фарріс-молодший, який уже помер, і зв'язалася з його онукою через інтернет. Дженні стверджує, що вона розповіла їй, що картина була написана на одному з художніх курсів, які відвідував її дідусь.

"Вона сказала, що він ходив у художні класи, де за картини сідали випадкові люди. Це безумство — думати, що десь є людина, яка має такий самий вигляд, як я", — додала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що в США куплену за 4 долари картину продали за $191 тисячу. Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим художником. Довгий час малюнок вважали загубленим.

Також стало відомо, що подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.