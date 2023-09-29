Пенсіонери замовили 51 круїз поспіль, бо це дешевше, ніж жити в будинку для престарілих

Сімейна пара вирушила в подорож у червні минулого року, піднявшись на борт лайнера Coral Princess. Вони проводили дні, танцюючи, обідаючи, заводячи нових друзів і пізнаючи світ.

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Марті та Джесс Ансен з Австралії перебувають на борту круїзного лайнера Coral Princess вже півтора року і планують продовжувати подорожувати світом. Подружня пара замовила вже 51 круїз поспіль, стверджуючи, що життя на морі дешевше, ніж у будинку для престарілих. Про це пише 9 News.

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Пенсіонери вирушили в подорож у червні минулого року, піднявшись на борт лайнера Coral Princess. Вони проводили дні, танцюючи, обідаючи, заводячи "друзів на все життя" і пізнаючи світ.

За словами менеджера Рена ван Руена, Марті та Джесс з Австралії стали "знаменитостями на борту". Інші пасажири, які приходять на судно в коротші круїзи, просять зустрічі з дуетом, чия історія надихає людей у їхній рідній країні вже 455 днів.

Пенсіонер жартує, що їм доведеться залишитися на борту якогось круїзного судна, оскільки вони настільки звикли до життя в морі, що вже не знають, як заправити ліжко або приготувати їжу.

Пенсіонери займаються круїзами вже кілька десятиліть, побувавши в 51 подорожі. Відчувши, що втратили кілька років веселощів в умовах суворої австралійської ізоляції під час пандемії COVID-19, їм довелося шукати нові можливості.

"Зрештою я сказав своєму туристичному агенту хапатися за будь-яку можливість і так вийшов такий довгий круїз", — каже Марті.

Подружжя вже планує вирушити в ще один річний круїз Фото: A Current Affair

Усе харчування включено у вартість квитка, і пенсіонерам вдається обходитися без щоденної хатньої роботи завдяки команді співробітників на борту, які прибирають їхню кімнату. За їхніми словами, такий спосіб життя обходиться їм дешевше, ніж оселитися в будинку для літніх людей.

Щоб мати можливість випити кілька кухлів холодного пива на палубі й побалувати себе шведським столом, Марті та Джесс починають кожен день з години підбадьорливої гри в пінг-понг. Найближчими тижнями подружжя вирушить у подорож навколо Гавайських островів. Їм належить провести ще вісім місяців на борту Coral Princess, перш ніж вони зійдуть на берег і проведуть кілька місяців на суші. Однак перерва буде недовгою. Подружжя вже планує вирушити в ще один річний круїз на борту цього ж лайнера.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.