24-річна американка вийшла заміж за 85-річного і мріє народити йому його першу дитину

Дівчина часто стикається з негативними коментарями в соцмережах. Її звинувачують у шлюбі за розрахунком і щиро не розуміють такого вибору.

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Міракл Пог зі Старквілля, штат Міссісіпі прославилася в соцмережах і ЗМІ після того, як вийшла заміж за 85-річного Чарльза Пога, який старший за її рідного дідуся на 13 років, пише Daily Mail.

Пара зустрілася 2018 року в пральні самообслуговування. Незважаючи на 61-річну різницю у віці колишній агент з нерухомості, який тепер на пенсії, закохався у веселу дівчину-студентку. Через рік після знайомства він зізнався в почуттях і зробив їй пропозицію.

Міракл каже, що іноді Чарльз приносив тільки одну річ для прання тільки для того, щоб побачити її.

"У нас була хороша атмосфера, він не змусив мене почуватися дивно. Це була хороша комфортна розмова. Я знала, що він старший, але не знала точно його віку. Через кілька місяців я закохалася. Коли я запитала, коли він народився, Чарльз відповів, що 1937 року. Мені неважливо, 100 йому чи 55, він мені подобається. Я думала, йому років 60 чи 70, тому що він має такий гарний вигляд. Він завжди бадьорий і активний", — говорила дівчина журналістам.

Рідні Міракл по-різному сприйняли її вибір. Наприклад, її мати, 45-річна Таміка Філліпс, і дідусь Джо Браун, якому 72 роки, від самого початку підтримали закоханих, а ось батько дівчини, 47-річний Карім Філліпс, був не в захваті. Дочка навіть пригрозила йому, що піде з дому.

"Якби він не прийшов на моє весілля, він би втратив мене назавжди. Я сказала йому, що мені потрібна його підтримка, і що я хочу, щоб він провів мене до вівтаря. Щойно йому вдалося зустрітися з Чарльзом і поговорити з ним, він полюбив його", — зазначила Міракл.

День весілля в липні минулого року вона називає найкращим у своєму житті і каже, що різниця у віці її не бентежить.

"Люди, які залишають коментарі в інтернеті, не мають значення, ми просто дозволяємо їм робити свою справу. Ми дуже щасливі разом. Ми з нетерпінням чекаємо можливості створити разом сім'ю".

Тепер усі мрії місіс Пог — народити чоловікові сина і доньку, оскільки в нього ніколи не було дітей, і вона готова вдатися до процедури ЕКЗ.

"Я хочу, щоб у нього було ще одне покоління. Ми збираємося піти в клініку ЕКЗ, щоб обговорити наші варіанти. Раніше ми ходили в клініку ЕКЗ, але справді відчули упередженість, хоча вони мене не знають, і це було досить прикро".

Зараз на це Міракл намагається не звертати уваги, оскільки головне для неї — завагітніти.

Найбільший страх дівчини — втратити Чарльза:

"Я турбуюся про Чарльза. На День Подяки він заразився Covid, і я зламалася. Я готувалася до найгіршого, і день, коли він піде назавжди, нікуди не дінеться… Але я знаю, що житиму довше за нього, тому я намагаюся жити, веселитися й отримувати якомога більше досвіду разом із ним. Ми намагаємося жити відповідно до цього".

Через вік люди часто думають, що вони батько і дочка або дідусь та онука. Міракл намагається пропускати це повз вуха або навіть підіграє особливо цікавим, кажучи, що так, це її татко.

У TikTok вона часто публікує відео з чоловіком, хоча часто під ними з'являються негативні коментарі. Багато хто впевнений, що Міракл вийшла заміж за розрахунком:

"Люди говорили, що я використовую Чарльза, він не знає, що відбувається, і говорили, що мені має бути соромно. Звичайно, люди згадують фінанси, але я медсестра. Я вчилася в медичній школі, коли зустріла його. Мені буде добре з Чарльзом чи без нього, це вибір — бути з ним, і мені приємно, що він обирає мене. Це так шалено, що люди засуджують мене. Він зі мною з власної волі, він обрав мене. Я зрозуміла, що люди можуть говорити про свої почуття, це вільна країна".

Раніше Фокус писав, що 77-річна Дороті Фіделі зі штату Огайо, США, вийшла заміж сама за себе в будинку для літніх людей.