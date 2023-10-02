Купив Rolls Royce: працівник німецького музею замінив картину на підробку й продав оригінал

Чоловік підмінив і продав відомий витвір мистецтва. Крім того, він викрав ще 3 картини з архіву музею.

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У Німеччині співробітник музею замінив картину підробкою, а потім продав оригінал, щоб купити предмети розкоші, як-от Rolls Royce і дорогий наручний годинник. Про це пише CNN.

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30-річного чоловіка, ім'я якого не називають через суворі закони мюнхенського суду про конфіденційність, було також визнано винним у крадіжці трьох інших творів мистецтва. Він уникнув тюремного ув'язнення, але був засуджений до 21 місяця позбавлення волі умовно і зобов'язаний виплатити музею понад 60 600 євро.

У пресрелізі, опублікованому в понеділок, окружний суд Мюнхена повідомив, що під час ухвалення вироку було враховано, що чоловік визнав свою провину і продемонстрував "щире каяття".

"Він сказав, що діяв, не замислюючись. Сьогодні він уже не може пояснити свою поведінку", — йдеться в рішенні суду.

Чоловік, який був співробітником Німецького музею в Мюнхені, працював у відділі управління колекціями з травня 2016 року по квітень 2018 року. У цей час він викрав картину Франца фон Штука "Казка про принца-жабеня", замінив її підробкою, а оригінал виставив на торги. Мюнхенському аукціонному дому він збрехав, сказавши, що картина колись належала його дідусю, бабусі або прадідусеві.

Картина Франца фон Штука "Казка про принца-жабеня" Фото: Вiкiпедiя

Згодом картину було продано швейцарській галереї за 70 тисяч євро, а чоловік отримав майже 50 тисяч євро готівкою, після вирахування аукціонних зборів.

Крім того, він викрав зі сховища музею ще три картини й успішно продав дві з них — "Випробування вином" Едуарда фон Грютцнера і "Дві дівчини збирають дрова в горах" Франца фон Дефреггера. Одну з робіт було продано з аукціону, а другу придбано безпосередньо аукціонним домом, що принесло йому ще 11 490 євро.

"Гроші він використав для погашення боргів і фінансування розкішного способу життя. Підсудний безсовісно скористався можливістю доступу до сховищ... і продав цінні культурні цінності, щоб забезпечити собі високий рівень життя та покрасуватися", — йдеться в рішенні суду.

Раніше Фокус повідомляв, що в США куплену за 4 долари картину продали за $191 тисячу. Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим художником. Довгий час малюнок вважали загубленим.

Також стало відомо, що подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.