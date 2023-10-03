€29 000 на сад для доньок: чоловік може сісти у в'язницю за встановлення паркану біля будинку (фото)

Батько двох дітей вирішив розширити сад і витратив на нього близько 29 тисяч євро. Але, за рішенням місцевої ради, тепер він має відкрити огороджену територію: її вважають частиною дороги.

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37-річний Річард Хіксон витратив загалом 25 тис. фунтів стерлінгів (майже 29 тис. євро) на сад для своїх дочок. Однак тепер Рада графства Кент попередила його, що за зведення двометрового паркану йому може загрожувати тюремне ув'язнення. Про це повідомляє The Daily Mail.

37-річний Річард Гіксон купив майже за 6 тис. євро "невикористовувану" ділянку поруч зі своєю нерухомістю в англійському селі Істед-Райз, недалеко від міста Грейвсенд (графство Кент).

Територія, де з'явився сад для дітей

Ділянку він придбав у забудовників P J Brazier and Company Limited 2018 року, після чого витратив ще 23 тис. євро на паркан і облаштування саду.

Минуло майже п'ять років, і з Ради графства Кент прийшло повідомлення про те, що йому загрожує судове переслідування і навіть в'язниця, якщо паркан залишиться на своєму місці.

У повідомленні від місцевої влади йшлося, що огороджена територія — частина автошляху, витрати на який ідуть із громадського сектору. Земельна ділянка вважається дорогою, навіть попри те, що вона перебуває у власності громадянина.

Дитячий майданчик і сад

"Це був просто шматочок землі з травою з деревами. Він знаходився між нашим і сусіднім будинком. Ним ніхто не користувався, це було місце для сміття, і люди на ньому паркувалися", — пояснив він.

За його словами, він хотів, щоб у дітей було місце, де вони могли б гратися й стверджує, що якби не побудував сад, на цьому місці хтось звів би будинок.

"Це відбувається по всьому Істед-Райз: люди намагаються будувати будинки на ділянках трави, але нам просто потрібен був сад", — сказав він.

Паркан, встановлений на ділянці біля будинку

Він стверджує, що опинився втягнутий у майновий спір, який виник не з його вини. За його словами, якби знав, що ділянка належить до дороги, то не намагався б будувати на ній сад.

У місцевій раді повідомили, що надіслали родині листа після огляду дерев, після якого стало відомо про обгороджену територію.

У листі повідомлялося, що "перекривати шосе у будь-який спосіб — правопорушення".

Представники правоохоронних органів повідомили домовласника про те, що можуть притягнути його до відповідальності, присудити штраф або тюремне ув'язнення, або те, і інше.

Зображення з Google street view до купівлі спірної ділянки

"Як дорожнє управління, ми зобов'язані відстоювати права користувачів шосе, і тому вимагаємо від вас негайної уваги до цього питання. Огорожу, що оточує землю, необхідно негайно прибрати", — зазначалося в повідомленні.

У подальшому листі адвоката місцевої ради також ішлося, що сім'я має виплатити владі фінансову компенсацію за вирубку чотирьох дерев на суму 2120 фунтів стерлінгів (2446 євро).

"Це смішно. Нас можуть посадити до в'язниці за встановлення паркану. Користі від цього нікому не буде, це просто обійдеться у велику суму коштів", — пояснив домовласник.

Нагадаємо, що користувач Reddit поскаржився на сусіда, який встановив камеру на триметровий паркан і стежить за тим, що відбувається в його дворі. Чоловік стверджує, що поліція безсила що-небудь зробити, і що немає грошей на цивільний позов.

Також повідомлялося, що сім'я знайшла артефакти часів вікінгів, коли шукала загублену прикрасу.