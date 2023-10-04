"Стало не до сміху": чоловік отримує моторошні зображення людини з обличчям свині (фото)

Спочатку картинка здалася хлопцеві кумедною, але тепер він стривожений і побоюється, що за цим розіграшем ховається щось більш зловісне. Моторошне зображення продовжує приходити на його телефон уже три з половиною тижні.

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22-річний Калеб із Ліверпуля був наляканий "зловісним" зображенням гібрида людини та свині, яке хтось невідомий надсилає йому через AirDrop. Про це пише Liverpool Echo.

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Чоловік розповів, що йому стало ніяково після того, як, сидячи вдома, він неодноразово отримував через AirDrop зображення людини з обличчям свині. Моторошне зображення приходить уже кілька тижнів поспіль.

"Спочатку я розсміявся, але після кількох таких картинок мені стало не до сміху. Здебільшого це відбувалося, коли я був у себе вдома й один раз, коли я йшов вулицею. Я живу сам", — сказав він.

Спочатку зображення здалося Калебу кумедним, але тепер він каже, що стривожений і побоюється, що за цим розіграшем ховається щось більш зловісне. Він розповів журналістам, що це триває вже три з половиною тижні.

Фотографія насправді є мемом, відомим в інтернеті як John Pork Фото: Liverpool Echo

Фотографія насправді є мемом, відомим в інтернеті як John Pork. Передбачається, що він виник на Instagram-акаунті @john.pork, де на згенерованих комп'ютером зображеннях дивна людиноподібна істота з мордою свині представлена в різних умовах життя.

Тепер мем поширився в інших соцмережах. На кадрах показується екран виклику iPhone і фотографія John Pork, ніби він телефонує глядачеві. За словами Калеба, ім'я користувача відправника не піддається розпізнаванню — замість нього просто набір цифр, — тому він не знає, хто надсилає йому моторошні зображення.

На кадрах показується екран виклику iPhone і фотографія John Pork, ніби він телефонує глядачеві Фото: Liverpool Echo

У пошуках відповідей Калеб написав у групі Wavertree Watch L15 у Facebook, щоб дізнатися, чи не отримував хто-небудь із людей, які живуть поруч із ним, ці зображення. Він пояснив, що турбується, чи немає в цьому "зловісного мотиву". Однак ніхто з людей так йому і не відповів.

"Схоже, більше ні з ким такого не траплялося. Фотографія кумедна, але трохи дивна. Спочатку я розсміявся, але не зрозумів, що це таке. Після кількох разів мені стало дуже моторошно. Фотографія дуже дивна, і мені було б цікаво дізнатися, чи відбувається це з ким-небудь ще", — додав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.