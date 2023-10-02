"З іншої планети": співробітники поліції розшукують "інопланетянина-жабеня" (фото)

Люди порівняли фоторобот чоловіка з Crazy Frog, головним героєм культового музичного кліпу початку 2000-х років. Вони зазначали, що біологічно неможливо, щоб у людини були такі великі очі.

Related video

У Великій Британії офіцер поліції опублікував електронний фоторобот чоловіка, з яким він хоче поговорити. Це викликало великий резонанс у соціальних мережах. Про це пише Daily Star.

Важливо

"Величезне чудовисько": рибалка спіймав рідкісну рибу з "людськими зубами" (фото)

Деякі люди навіть порівняли чоловіка на зображенні з Crazy Frog, головним героєм культового музичного кліпу початку 2000-х років.

Поліція Темз-Веллі сподівається поговорити з чоловіком у зв'язку з імовірним сексуальним нападом на жінку з собакою в Мейденгеді. Інцидент стався на відкритому лузі поруч 14 серпня приблизно о 17:45. Попри всі зусилля співробітників поліції розкрити злочин, користувачі X (колишній Twitter) висміяли електронну фотографію, оскільки очі хлопця здаються надзвичайно великими.

Один із коментарів свідчив: "Ви всі шукаєте прибульця з іншої планети?". Люди зазначали, що біологічно неможливо, щоб у людини були такі великі очі.

"Удачі в затриманні цієї істоти. Вона побачить поліцію за милю", — написав один із користувачів соцмережі.

Люди зазначали, що біологічно неможливо, щоб у людини були такі великі очі Фото: Daily Star

Інші коментатори порівнювали фоторобот із Crazy Frog.

"Я публікую це електронне зображення в надії, що хто-небудь упізнає зображену на ньому людину. Якщо ви впізнали зображеного на знімку чоловіка або маєте у своєму розпорядженні будь-яку інформацію, яка може допомогти нашому розслідуванню, залиште повідомлення на сайті поліції", — заявив слідчий, детектив-констебль Пітер Фітцер.

Інцидент стався після того, як жінка, яка вигулювала собаку, помітила ймовірного злочинця, який причаївся за деревом неподалік від стежки, якою вона йшла. Пройшовши ще трохи, вона повернулася і побачила, що хтось іде до неї. За словами поліцейських, жертва закричала, після чого ймовірний злочинець схопив її за джемпер і спробував підняти його. Потім ймовірний злочинець зник у протилежному напрямку.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.

Також стало відомо, що жартівник викинув підроблені частини тіла в сміттєвий бак. Співробітники поліції почали обшукувати контейнери зі сміттям, але один із жителів зупинив їх, пояснивши, що це був розіграш, який не вдався.