"Буде лежати тиждень": медсестра давала пацієнтам заспокійливе заради легкої зміни

Одразу дві співробітниці лікарні ставилися до пацієнтів без турботи та співчуття. Вони сміялися, коли завдавали їм шкоди, і давали їм ліки, щоб змусити їх замовкнути.

Related video

У Великій Британії старша медсестра Кетрін Гадсон без нагальної потреби давала пацієнтам седативні препарати в лікарні Blackpool Victoria Hospital у період з 2017 до 2018 року, а асистентка лікаря Шарлотта Вілмот заохочувала її до цього. Про це пише Daily Star.

Важливо

Рано йшов, пізно приходив: у США помічника шерифа заарештували за запізнення на роботу (фото)

На думку суду Престон Крауна, старша медсестра без необхідності давала пацієнтам заспокійливі, щоб забезпечити собі легку зміну. 54-річна Кетрін Гадсон була засуджена за свої дії в інсультному відділенні лікарні Blackpool Victoria Hospital у період з 2017 по 2018 рік.

Правоохоронні органи також дізналися, що 48-річна асистентка лікаря Шарлотта Вілмот, 48 років, заохочувала свою працівницю до небезпечної поведінки в мерзенних текстових повідомленнях. В одному з них вона писала: "Добре сьогодні ввечері заспокоїмо його до небес".

Поліцію викликали після того, як студентка-медсестра, яка проходила практику, повідомила, що Гадсон запропонувала їй дати пацієнтові снодійне, яке не входить до списку ліків.

"Ну, у неї є DNAR (не намагатися реанімувати), тож її не розкриють, якщо вона помре або якщо це заподіє їй якоїсь шкоди", — додала тоді старша медсестра.

У відділенні лікарні було виявлено "культуру жорстокого поводження" Фото: SWNS

Суд дізнався, що в інсультному відділенні були настільки слабкі обмеження на приймання ліків, що персонал займався самолікуванням або просто крав їх, щоб передати їх іншим. Під час розслідування було заарештовано кількох співробітників, а прокурори заявили, що у відділенні було виявлено "культуру жорстокого поводження", коли поліція вивчила телефонні повідомлення WhatsApp між обвинуваченими та іншими співробітниками.

"Я приспала одну з них до втрати свідомості. Готова посперечатися, що вона лежатиме у квартирі тиждень, хаха", — писала про одну зі своїх жертв Хадсон.

Експерти розповіли суду про те, як не прописані седативні препарати можуть бути небезпечними для життя, особливо літніх пацієнтів. Даючи свідчення, обвинувачені стверджували, що особисті повідомлення були "жартом" і не повинні були сприйматися серйозно. За їхніми словами, "гумор шибеника" був способом виплеснути своє невдоволення роботою у відділенні з хронічною нестачею персоналу.

Персонал відділення займався самолікуванням або крав ліки Фото: SWNS

На одному з попередніх слухань Хадсон визнала себе винною у змові з іншими колегами з метою крадіжки медикаментів. Вілмот також визнала себе винною.

"Це було повне зловживання довірою — довірою, яку відчували жертви та їхні сім'ї, що очікували, що про них подбають і дадуть їм відчути себе в безпеці. На жаль, реальність виявилася абсолютно протилежною. Гадсон і Вілмот ставилися до пацієнтів без турботи і співчуття, сміялися, коли ті завдавали їм шкоди, і давали їм ліки, щоб змусити їх замовкнути, щоб вони могли легко провести зміну", — заявила старша інспекторка поліції Ланкашира Джилл Джонстон.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати та встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що пенсіонера оштрафували за те, що він "заблукав" у годину пік. Чоловік заблукав і кілька годин намагався повернутися до свого маршруту. Він проїхав через зону наднизьких викидів і тепер йому треба сплатити великий штраф через стару марку автомобіля.