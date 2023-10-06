"Будет лежать неделю": медсестра давала пациентам успокоительное ради легкой смены

Сразу две сотрудницы больницы относились к пациентам без заботы и сострадания. Они смеялись, когда причиняли им вред, и давали им лекарства, чтобы заставить их замолчать.

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В Великобритании старшая медсестра Кэтрин Хадсон без необходимости давала пациентам седативные препараты в больнице Blackpool Victoria Hospital в период с 2017 по 2018 год, а ассистент врача Шарлотта Уилмот поощряла ее к этому. Об этом пишет Daily Star.

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По мнению суда Престон Крауна, старшая медсестра без необходимости давала пациентам успокоительные, чтобы обеспечить себе легкую смену. 54-летняя Кэтрин Хадсон была осуждена за свои действия в инсультном отделении больницы Blackpool Victoria Hospital в период с 2017 по 2018 год.

Правоохранительные органы также узнали, что 48-летняя ассистент врача Шарлотта Уилмот, 48 лет, поощряла свою сотрудницу к опасному поведению в мерзких текстовых сообщениях. В одном из них она писала: "Хорошо сегодня вечером успокоим его до небес".

Полиция была вызвана после того, как студентка-медсестра, проходившая практику, сообщила, что Хадсон предложила ей дать пациенту снотворное, не входящее в список лекарств.

"Ну, у нее есть DNAR (не пытаться реанимировать), так что ее не вскроют, если она умрет или если это причинит ей какой-либо вред", — добавила тогда старшая медсестра.

В отделении больницы была выявлена "культура жестокого обращения" Фото: SWNS

Суд узнал, что в инсультном отделении были настолько слабые ограничения на прием лекарств, что персонал занимался самолечением или просто крал их, чтобы передать их другим. В ходе расследования были арестованы несколько сотрудников, а прокуроры заявили, что в отделении была выявлена "культура жестокого обращения", когда полиция изучила телефонные сообщения WhatsApp между обвиняемыми и другими сотрудниками.

"Я усыпила одну из них до потери сознания. Готова поспорить, что она будет лежать в квартире неделю, хаха", — писала об одной из своих жертв Хадсон.

Эксперты рассказали суду о том, как не прописанные седативные препараты могут быть опасны для жизни, особенно пожилых пациентов. Давая показания, обвиняемые утверждали, что личные сообщения были "шуткой" и не должны были восприниматься всерьез. По их словам, "юмор висельника" был способом выплеснуть свое недовольство работой в отделении с хронической нехваткой персонала.

Персонал отделения занимался самолечением или крал лекарства Фото: SWNS

На одном из предыдущих слушаний Хадсон признала себя виновной в сговоре с другими коллегами с целью кражи медикаментов. Уилмот также признала себя виновной.

"Это было полное злоупотребление доверием — доверием, которое испытывали жертвы и их семьи, ожидавшие, что о них позаботятся и дадут им почувствовать себя в безопасности. К сожалению, реальность оказалась совершенно противоположной. Хадсон и Уилмот относились к пациентам без заботы и сострадания, смеялись, когда те причиняли им вред, и давали им лекарства, чтобы заставить их замолчать, чтобы они могли легко провести смену", — заявила старший инспектор полиции Ланкашира Джилл Джонстон.

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