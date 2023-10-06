"Ображали почуття": американський турист розбив давньоримські статуї в Ізраїлі (фото)

Чоловік був одягнений у релігійний одяг і бродив музеєм із палицею, якою, можливо, і завдав шкоди.

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Туриста зі США заарештували в Ізраїлі за те, що він розбив давньоримські статуї, які він визнав образливими стосовно себе. Про це пише The Time of Israel.

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На думку поліції, підозрюваний, чоловік віком близько 40 років, навмисно зруйнував мармурові скульптури в Музеї Ізраїлю в Єрусалимі, оскільки "вважає, що вони образили його релігійні почуття і суперечать Торі". Він був одягнений у релігійний одяг і бродив музеєм із палицею, якою, можливо, і завдав шкоди.

За словами співробітників музею, статуї є давньоримськими, датованими II століттям нашої ери, і входили до постійної експозиції. Вважається, що одна з них — голова мармурової статуї Афіни, грецької богині, відомої римлянам під ім'ям Мінерви, знайденої на півночі Ізраїлю 1978 року. Інша — мармурова статуя грифона з колесом, що зображала римську богиню Немезиду, була знайдена в пустелі Негев 1957 року.

Обидві скульптури були передані в лабораторію музею, де фахівці спробують їх відреставрувати Фото: Israel Museum

Обидві скульптури були передані в лабораторію музею, де фахівці спробують їх відреставрувати.

Підозрюваний залишається під вартою і чекає на слухання у мировому суді Єрусалима. Наразі Ізраїль переживає наплив туристів у зв'язку з тижневим єврейським святом Суккот.

"Керівництво музею, яке розглядає подію як тривожну і незвичайну подію, засуджує будь-які форми насильства і сподівається, що подібні інциденти більше не повторяться. У вихідні дні музей працюватиме у звичайному режимі", — заявив представник Музею Ізраїлю в коментарі Metro.co.uk.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.