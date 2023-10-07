Можуть поцупити: у Лейпцигу демонтували бронзового ведмедя початку XX століття (фото)

Скульптури художника Альфреда Галла, які вартують тисячі євро, викрадають в парку Клари Цеткін, попри те, що злодії не зможуть їх продати.

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У Лейпцигу демонтували бронзову скульптуру ведмедя початку XX століття через загрозу крадіжки. Про це повідомило видання Bild.

Стояв монумент в парку Клари Цеткін. Після того, як влітку бронзового пелікана та скульптуру лебедя (вагою по 60 кілограмів кожна) невідомі просто розпиляли, комунальники вирішили перестрахуватися. "Ведмедя на м’ячі" місто демонтувало, "щоб захистити від крадіжок і вандалізму".

За допомогою крана фахівці підняли витвір мистецтва. Зараз бронзового ведмедя очищають і реставрують, а потім він матиме новий дім у зоопарку.

Експерти вирішили "зліпок фігури, з якого можна виготовити дублікат". Копію можуть розмістити на початковому місці на півдорозі між трибуною та скляним будиночком.

Скульптури тварин належать Музею образотворчих мистецтв (MdBK). Влітку керівник Штефан Веппельманн висловлював сподівання, що вкрадені позики приблизно 100-річної давності повернуть.

"Їх все одно не можна продати", — сказав він.

Фото: Bild

Влада міста все ж вирішила за краще перестрахуватися і повернути оригінального ведмедя. Вартість без дубліката – 14 000 євро.

Матеріальна вартість "Лебедя" і "Пелікана", якого поцупили раніше, становила всього близько 1000 євро кожен. Реальна ціна могла бути ще вищою. Скульптури художника Альфреда Галла (1869-1921) відомі у світі. Митець співпрацював та дружив із зірковими художниками свого часу, такими як Макс Ліберман (1847-1935) та художник-ілюстратор Генріх Цілле (1858-1929).

Нагадаємо, 6 жовтня у Німеччині діти з іграшковими пістолетами намагалися пограбувати магазин. Два хлопчики вирішили пограбувати привокзальний кіоск у своєму місті. Вони одягли маски, взяли ножі та іграшкові пістолети, але співробітники поліції зуміли перешкодити їхнім планам.