Поселили у в'язниці: чоловік "жив" у копиці сіна, щоб не платити аліменти (фото)

Співробітники поліції знайшли боржника, який ховався під ковдрою в копиці сіна. Тепер йому доведеться відбути призначене покарання в п'ять місяців у місцях позбавлення волі.

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У селі Банковіце в Польщі спіймали чоловіка, який не виплачував аліменти й жив у стозі сіна. Про це повідомляє місцеве відділення поліції.

За інформацією відомства, співробітники правоохоронних органів із муніципалітету Опатув отримали відомості про те, що розшукуваний 43-річний чоловік, який підлягає кримінальній відповідальності за несплату аліментів, перебуває за місцем проживання. Однак після прибуття на місце правоохоронні органи не виявили його в будинку.

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Поліцейські вирішили обійти й оглянути присадибну територію. Зайшовши в сарай, співробітники поліції вирішили перевірити стіг сіна. Знявши верхній шар сухої трави, вони помітили розшукуваного чоловіка, який ховався під ковдрою в сіні.

Знявши верхній шар сухої трави, поліцейські помітили розшукуваного чоловіка Фото: KPP Opatow

Чоловіка затримали. Тепер йому доведеться відбути призначене покарання в п'ять місяців у місцях позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Гарві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької миловидної старенької на підозрювану в убивстві.

Також стало відомо, що жінка організувала пограбування чоловіка, поранивши його та скинувши з мосту. Наталі Фонсека разом зі своїм партнером кілька разів ударили жертву та сказали, що він помре. Вони відібрали в нього взуття, телефон, гроші та машину.