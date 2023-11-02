"Таких 10-12 у світі": пара з Франції хоче отримати частку від продажу маски за 4,2 млн євро (фото)

Подружжя вважає, що скупник обдурив їх, не заплативши справедливу ціну за рідкісний предмет. Продаж африканської маски на аукціоні викликав хвилювання серед мистецтвознавців, адже у світі подібних екземплярів дуже мало. Представники громади Габону, своєю чергою, вимагають повернути її на батьківщину.

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Пара пенсіонерів із Франції, яка продала африканську маску торговцю уживаними товарами за 150 євро (5887 грн), звернулася до суду по частину виручки після того, як маску було продано на аукціоні за 4,2 мільйона євро (майже 165 млн грн). Однак, представники громади Габону заявили, що її необхідно повернути на історичну батьківщину, оскільки предмет є культурною спадщиною народів Африки, повідомляє The Guardian.

За даними журналістів, подружжя вирішило продати свій заміський будинок у Гарі, на півдні Франції, але їм потрібно було прибрати старі речі з горища. Вони зв'язалися з торговцем уживаними товарами, який купив кілька предметів, зокрема дерев'яну скульптурну маску. Вона належала дідові чоловіка, який був губернатором в одній із держав Африки за часів колоніального панування Франції.

Шість місяців потому пара прочитала повідомлення в газеті про продаж на аукціоні в Монпельє рідкісної і цінної маски XIX століття, виготовленої народом Фанг з Габону. Вони впізнали на фотографії продану ними маску. У публікації було зазначено, що таких предметів у світі було створено приблизно дюжина. У каталозі аукціону пояснювалося, що маску придбав 1917 року за невідомих обставин губернатор французької колонії Рене-Віктор Едвард Моріс Фурньє (1873-1931), імовірно, під час турне Габоном.

Продаж викликав хвилювання серед мистецтвознавців. Один представник аукціонного дому заявив французькому телебаченню: "Цей тип маски ще більш рідкісний, ніж картини Леонардо да Вінчі — ми знаємо про 22 картини великого майстра, але ми знаємо тільки про 10-12 масок, створених різними майстрами в Габоні".

На аукціоні в березні 2022 року маска спочатку була оцінена приблизно в 300 000 євро, але її купив за 4,2 мільйона євро неназваний продавець, який зробив ставку телефоном.

Члени габонської громади на півдні Франції були присутні на аукціоні на знак протесту, заявивши, що маску в жодному разі не можна виставляти на продаж, і її слід повернути в Габон.

Суд в Алесі 31 жовтня розглянув справу пари пенсіонерів, чиї адвокати стверджували, що вони мають по праву отримати прибуток від аукціону, оскільки скупник старовинних предметів придбав її за несправедливою ціною в 150 євро.

"Потрібно бути сумлінним і чесним; мої клієнти ніколи б не відмовилися від цієї маски за такою ціною, якби знали, що це надзвичайно рідкісний предмет", — заявив їхній адвокат Фредерік Манса Жафре.

Зі свого боку Соланж Бізо з Collectif Gabon Occitanie під час засідання суду заявила: "Цю маску вкрали під час колонізації... Усі ці витвори мистецтва — і багато з тих, що ми бачимо в музеях, — викрали, а людям, які їх зробили, сказали, що це робота диявола, і натомість вони повинні вірити в Біблію. І з цього моменту ці артефакти з'явилися в Європі, збагачуючи людей, які десятиліттями заробляли на них гроші".

Рішення суду про те, чи повинні доходи перейти до пари, очікується в грудні.

Журналісти нагадали, що президент Франції Еммануель Макрон після свого першого обрання 2017 року закликав до реституції творів мистецтва з колекцій французьких музеїв, заявивши: "Я не можу погодитися з тим, що більша частина культурної спадщини кількох африканських країн перебуває у Франції".

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що на аукціон виставили рідкісний лімітований суперкар Ferrari відомого співака. За авто планують виручити 360-380 тис. фунтів стерлінгів ($441 300 — 465 800).

Раніше Фокус повідомляв, що в США куплену за 4 долари картину продали за $ 191 тисячу. Аукціонний дім вважає, що рамка, в якій знаходиться картина, була обрана самим художником. Довгий час малюнок вважали загубленим.