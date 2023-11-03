Новий вірусний тренд: чоловік спіймав дружину за зрадою за допомогою камери спостереження

Упіймання невірного партнера за допомогою "розумних" домашніх пристроїв стало вірусним явищем у мережі. Люди діляться своїми незвичайними історіями про те, як застали своїх коханих з іншою людиною просто на гарячому.

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Чоловік викрив дружину в зраді за допомогою камери спостереження Ring, встановленої у дверному дзвінку. Про це пише New York Post.

Фактично, упіймання невірного партнера за допомогою "розумних" домашніх пристроїв стало вірусним явищем у мережі. Люди діляться своїми незвичайними історіями про те, як застали своїх коханих з іншою людиною просто на гарячому.

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Друг чоловіка розповів про подію на британському сайті знайомств Illicit Encounters, створеному для одружених чоловіків і заміжніх жінок. За його словами, приятель дізнався про роман дружини, коли побачив її коханця на записі з камери спостереження на вхідних дверях. Жінка тепло зустріла чоловіка, і її чоловік зрозумів, що вона завела роман на стороні.

"У кого-небудь є дверний дзвінок Ring? Будьте обережні, він щойно поклав край шлюбу мого приятеля", — написав анонімний чоловік у повідомленні на британському сайті знайомств.

Ілюстративне фото Фото: Bridenstine

Його приятель переглянув тривожне відео, на якому таємничий чоловік наближається до його вхідних дверей, а його дружина зустрічає його "занадто тепло". Пізніше виявилося, що в неї був роман.

"Я не можу повірити, наскільки нерозумно вона вчинила, зробивши це на порозі свого будинку. Система Ring має бути заборонена LOL", — пише чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Marie Claire

Багато користувачів сайту знайомств засудили жінку, вважаючи, що вона не повинна була запрошувати коханця до себе додому.

"Хто при здоровому глузді зраджує і робить це у себе вдома? Вони що, з глузду з'їхали?!" — написав один із них.

Джессіка Леоні, експертка зі стосунків із компанії IllicitEncounters, розповіла журналістам, що такі нововведення, як монітори й камери на вхідних дверях, допомагають парам розкривати неприємну правду про своїх коханих. Крім цього, партнери, які підозрюють коханих у невірності, використовують розумні годинники та колонки, намагаючись розкрити зраду.

Раніше Фокус писав, що китаянка вийшла заміж за пожежника, який врятував їй життя. Дівчина була на волосок від смерті, коли зустріла майбутнього чоловіка. Ніу Ю зіслизнула з карниза, але її руку міцно схопив пожежник. Уже через три місяці вони одружилися.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.