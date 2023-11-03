"Герої": у США перехожі руками перетягнули автомобіль, який заважав автобусу (відео)

У вірусному ролику видно, як люди спільними зусиллями підіймають нібито незаконно припаркований автомобіль. Вулицею розносяться схвальні вигуки перехожих, коли група чоловіків зрушила машину і звільнила шлях для громадського транспорту.

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Користувачі соцмереж підтримали групу людей у Нью-Йорку (США), які підняли з дороги автомобіль, щоб міський автобус міг розвернутися. Відеороликом поділився на форумі один з очевидців ситуації.

Зрозумівши, що автобус не може здійснити повний поворот через розташування автомобіля, перехожі взяли справу у свої руки.

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У ролику, розміщеному на форумі Reddit, який набрав понад 45 тисяч голосів, видно, як люди спільними зусиллями підіймають нібито незаконно припаркований автомобіль. Вулицею розносяться схвальні вигуки, коли група зрушує автомобіль і звільняє шлях автобуса.

Столичне транспортне управління Нью-Йорка (MTA) має у своєму розпорядженні найбільший парк міських автобусів у США, що налічує понад 5700 автобусів різних типів і моделей. За прогнозами, цього року Нью-Йорк, населення якого становить 8,4 млн осіб, відвідають понад 60 млн туристів, що робить доступність громадського транспорту в місті вкрай важливою.

Нещодавно MTA вп'яте менш ніж за місяць повідомила про 4 млн щоденних пасажирів метрополітену, водночас кількість пасажирів у вихідні дні сягнула 80% від вихідного рівня, що існував до початку пандемії COVID-19.

Прохіже допомогли розвернутися автобусу Фото: Reddit

Після того як відео було опубліковано, багато глядачів похвалили перехожих за проявлену ініціативу з переміщення автомобіля. Деякі користувачі на форумі Rediidt називали чоловіків "героями".

"Ньюйоркці вирізняються тим, що якщо одна людина починає допомагати, то всі хочуть приєднатися і зробити це", — написав один із них.

Ця думка відображає репутацію міста, яке об'єднується у важкі часи. З жителями міста часто асоціюються стійкість і рішучість, а також сильне почуття солідарності.

"Ньюйоркці — це інша порода", — написав інший користувач форуму, підтверджуючи подібні слова.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік "повернувся" в бар, щоб оплатити рахунок 15-річної давності. Хлопець веселився в компанії друзів у барі Simposio, але наприкінці вечора пішли не заплативши. Відчуваючи свою провину всі ці роки, він написав зворушливу записку і доклав до неї в 4 рази більше тієї суми, яку був винен.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.