"Герои": в США прохожие руками перетащили автомобиль, который мешал автобусу (видео)

В вирусном ролике видно, как люди совместными усилиями поднимают якобы незаконно припаркованный автомобиль. По улице разносятся одобрительные возгласы прохожих, когда группа мужчин сдвинула машину и освободила путь для общественного транспорта.

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Пользователи соцсетей поддержали группу людей в Нью-Йорке (США), которые подняли с дороги автомобиль, чтобы городской автобус мог развернуться. Видеороликом поделился на форуме один из очевидцев ситуации.

Поняв, что автобус не может совершить полный поворот из-за расположения автомобиля, прохожие взяли дело в свои руки.

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В ролике, размещенном на форуме Reddit и набравшем более 45 тысяч голосов, видно, как люди совместными усилиями поднимают якобы незаконно припаркованный автомобиль. По улице разносятся одобрительные возгласы, когда группа сдвигает автомобиль и освобождает путь автобусу.

Столичное транспортное управление Нью-Йорка (MTA) располагает самым большим парком городских автобусов в США, насчитывающим более 5700 автобусов различных типов и моделей. По прогнозам, в этом году Нью-Йорк, население которого составляет 8,4 млн человек, посетят более 60 млн туристов, что делает доступность общественного транспорта в городе крайне важной.

Недавно MTA в пятый раз менее чем за месяц сообщила о 4 млн ежедневных пассажиров метрополитена, при этом количество пассажиров в выходные дни достигло 80% от исходного уровня, существовавшего до начала пандемии COVID-19.

Прохиже помогли развернуться автобусу Фото: Reddit

После того как видео было опубликовано, многие зрители похвалили прохожих за проявленную инициативу по перемещению автомобиля. Некоторые пользователи на форуме Rediidt называли мужчин "героями".

"Ньюйоркцы отличаются тем, что если один человек начинает помогать, то все хотят присоединиться и сделать это", — написал один из них.

Это мнение отражает репутацию города, который объединяется в трудные времена. С жителями города часто ассоциируются стойкость и решительность, а также сильное чувство солидарности.

"Ньюйоркцы — это другая порода", — написал другой пользователь форума, подтверждая подобные слова.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина "вернулся" в бар, чтобы оплатить счет 15-летней давности. Парень веселился в компании друзей в баре Simposio, но в конце вечера ушли не заплатив. Чувствуя свою вину все эти годы он написал трогательную записку и приложил к ней в 4 раза больше той суммы, которую был должен.

Также стало известно, что турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду. Мужчине выписали два штрафа за нарушение законов. Суммы были невелики, но он отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Однако на этом история не закончилась.