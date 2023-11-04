Втратили з поля зору: у Китаї однорічний малюк "втік" з дому на ходунках (відео)

Малюкові вдалося подолати відстань у 200 метрів від свого будинку, перш ніж бабуся помітила його відсутність і побігла наздоганяти.

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У китайському місті Дачжоу однорічний малюк зміг "втекти" з дому, використовуючи ходунки, тоді як його бабуся була зайнята приготуванням пляшечки з їжею. Про це пише Bild.

На відео видно, як маленький хлопчик спритно вибирається на ходунках на подвір'я і починає котитися дорогою.

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Судячи з часу запису, подія сталася вранці 10 вересня.

Малюкові вдалося подолати відстань у 200 метрів від свого будинку, перш ніж жінка помітила його відсутність і побігла його наздоганяти.

"На щастя, спроба втечі завершилася без серйозних травм", — зазначає журналіст BILD.

Цей незвичайний випадок здивував людей, які побачили це відео в соцмережах. Багато хто писав, що якщо знати наперед, що з дитиною все буде добре, то історія її подорожі виглядає дуже кумедно. Інші відкинули якість ходунків, які допомогли малюкові.

"Я вражений якістю цього прогулянкового крісла. Через нерівну підлогу і високу швидкість конструкція все одно залишалася у вертикальному стані. Компліменти дизайнерам", — написав один із користувачів.

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