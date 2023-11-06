Зухвала крадіжка: в Англії понад 4 роки шукали викрадачів золотого унітаза за майже $6 млн (фото)

На момент крадіжки вартість художнього експоната становила 4,8 млн фунтів стерлінгів (майже 6 млн доларів). Відтоді поліція розслідувала зухвалу нічну крадіжку, але досі нікому не висувала звинувачень.

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Чотирьом чоловікам висунуто звинувачення в крадіжці унітаза з чистого золота з Бленхеймського палацу в Англії. Пошук винних тривав понад чотири роки. Про це пише Metro.

Крадіжка художньої інсталяції сталася 14 вересня 2019 року.

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За даними поліції, банда увірвалася в будинок у Вудстоку (графство Оксфордшир), де народився сер Вінстон Черчилль. Дорогоцінний унітаз під назвою "Америка" поспіхом вирвали з оздобленої дерев'яними панелями кімнати, завдавши значної шкоди.

На момент крадіжки його вартість становила 4,8 млн фунтів стерлінгів (майже 6 млн доларів). Відтоді поліція розслідувала зухвалу нічну крадіжку, але досі нікому не висувала звинувачень.

Дорогоцінний унітаз під назвою "Америка" поспіхом вирвали з оздобленої дерев'яними панелями кімнати Фото: колаж Фокус

Співробітники поліції долини Темзи надали матеріали розслідування до Королівської прокурорської служби, яка й санкціонувала притягнення до відповідальності чотирьох обвинувачених.

"Джеймс Шин, 39 років, був звинувачений за одним пунктом у крадіжці зі зломом, одним пунктом у змові з метою передання злочинного майна й одним пунктом у передання злочинного майна. Майкл Джонс, 38 років, був обвинувачений за одним пунктом у крадіжці зі зломом. Фред Доу, 35 років, і Бора Гуккук, 39 років, обвинувачуються за одним пунктом у змові з метою передачі злочинного майна. Усі вони постануть перед магістратським судом Оксфорда 28 листопада", — заявив представник прокуратури.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Харві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.

Також стало відомо, що жінка організувала пограбування чоловіка, поранивши його і скинувши з мосту. Наталі Фонсека разом зі своїм партнером кілька разів ударили жертву і сказали, що він помре. Вони відібрали в нього взуття, телефон, гроші та машину.