Щасливе місце: чоловік виграв у лотерею $500 тисяч у магазині, де раніше вже перемагав

Щасливчик раніше вже мав досвід перемог у швидких лотереях. Тому, зайшовши в магазин за холодним чаєм, він вирішив купити три квитки, один з яких приніс йому велику суму.

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У США житель Вашингтона зайшов випити холодного чаю і виграв у лотерею 500 тисяч доларів у тому ж магазині. Раніше чоловік виграв у цьому закладі 10 тисяч і 1 000 доларів. Про це пише UPI.

Житель міста Еверетт, який назвався Д. Б., розповів представникам Вашингтонської лотереї, що він щойно відвіз свого сина до школи й вирішив зайти в магазин Evergreen Food Store, щоб випити холодного чаю.

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У магазині американець вирішив купити одразу три лотерейні білети. Вдома він стер захисний екран на них і виявив, що перші два не принесли йому жодної копійки. Однак третій білет, гра "Шість цифр", виявився виграшним і чоловік став багатшим на 500 000 доларів.

За його словами, насамперед він зателефонував матері й сказав, що погасить її борг за лікування і вона зможе нарешті вийти на пенсію.

Раніше Д.Б. виграв 10 000 доларів за квитком, купленим у цьому ж магазині близько трьох років тому, і 1 000 доларів за квитком, купленим у цьому ж магазині близько шести років тому.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.