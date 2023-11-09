Стрибав по клітці: поліція спіймала щура, який випив 60 пляшок нелегального алкоголю

Правоохоронці в замішанні. Вони не знають, які матеріали використовувати в суді як докази проти особи, у якої вилучили алкоголь.

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В Індії щур випив 60 пляшок алкоголю, які були призначені для використання як докази в суді. Про це пише Daily Star.

Поліцейські вилучили нелегальне спиртне у підозрюваного чоловіка. Незабаром співробітники правоохоронних органів помітили, що десятки пляшок зі спиртним виявилися порожніми.

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Змучений спрагою гризун був знятий на камеру стрибаючи по клітці в оточенні порожніх пляшок, з яких він випивав. Поліцейським Котвалі в індійському окрузі Чхіндвара довелося встановити пастку, коли вони помітили, що докази почали зникати.

Попри всі зусилля, їм вдалося спіймати лише одного щура, який тепер "візьме всю провину на себе".

Щур стрибав по клітці Фото: CEN

Тепер, правоохоронці в замішанні. Вони не знають, які матеріали використовувати в суді як докази проти особи, у якої вилучили алкоголь.

Видання зазначає, що місцевий відділ поліції та його сховище перетворилися на притулок для щурів, які виявляють інтерес до таких предметів, як конфіскований канабіс, що зберігається в мішках.

Порожні пляшки з-під алкоголю Фото: CEN

Після подібних випадків співробітники поліції почали розміщувати "вразливі" докази в міцних металевих ящиках і зберігати досьє в місцях, недоступних для настирливих гризунів.

Раніше Фокус повідомляв, що черепаха за 3 з половиною роки проповзла 8 кілометрів. Співробітники поліції помітили рептилію, яка бродила вулицями міста. Її доставили до притулку для тварин, де і дізналися, що вона втекла з дому ще три з половиною роки тому.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.