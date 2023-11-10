"Любила бінго і сім'ю": в Англії померла бабуся, у якої було 150 онуків і правнуків

У грудні Джин Кларк виповнився б 91 рік. Попри смерть родички, її величезна сім'я цього року планує відзначити день народження старенької.

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У Великій Британії у віці 90 років померла бабуся, яка любила Бенідорм (курорт в Іспанії) і гру в бінго, залишивши по собі майже 200 прямих нащадків, включно з 10 дітьми, 150 онуками й правнуками, які були "вбиті горем". Про це пише Liverpool Echo.

За даними звіту за 2021 рік, у матері 10 дітей Джин Кларк із міста Спік (передмістя Ліверпуля, Англія) було 47 онуків, 115 правнуків і 15 праправнуків, але відтоді в сім'ї були поповнення. Рідні вважали, що Джин, яка була в захваті від гри в бінго, Бенідорма і великих сімейних свят, могла стати володаркою титулу "найбільшої живої сім'ї у світі", у Книзі рекордів Гіннесса.

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Джин, якій у грудні виповнився б 91 рік, померла 4 жовтня, залишивши величезну спадщину своїм близьким і всьому суспільству.

"Вона була дуже орієнтована на сім'ю. Сім'я для неї була понад усе. Вона була справжньою сімейною жінкою, любила всіх рідних. Вона просто обожнювала компанію. Вона була милою, веселою, приземленою, активною, але водночас дуже прямою. Якщо їй було що сказати, вона давала вам це зрозуміти. Вона дуже любила бінго. Вона любила Бенідорм, любила круїз, любила свою сім'ю і любила великі сімейні свята. Її день народження — 21 грудня, тому останні 10 років або близько того ми щороку влаштовували для неї велику вечірку, де збиралися всі разом і вшановували її", — розповіла 49-річна онука Крістін Берд.

Джин любила грати в бінго і подорожувати Фото: Liverpool Echo

Попри смерть родички, сім'я цього року планує відзначити її день народження.

Христина розповіла, що її бабуся багато років жила одна і практично самотужки виростила 10 своїх дітей. На жаль, з них вона втратила одного у віці шести тижнів, а одна з її доньок захворіла на лейкемію і померла у віці 12 років. У 2017 році Джин також втратила свою дочку Джулі, маму Крістін, після боротьби з раком.

У живих залишилися її діти: Сью, Тоні, Сенді, Джекі, Семмі, Міккі та Карен. Джин також стала до певної міри знаменитістю після того, як 2021 року з'явилася в газеті Echo, а потім відмовилася від запрошення взяти участь у програмі ITV "Цей ранок".

У грудні Джин виповнився б 91 рік Фото: Liverpool Echo

Крістін поділяє радість своєї бабусі Джин з приводу появи її імені в газеті, сказавши: "Моє ім'я вже надруковано в газеті, мені цього цілком достатньо".

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