В TikTok показали дивний спосіб позбутися неприємного запаху в холодильнику (відео)

Ефективність такого способу позбавлення від неприємного запаху у багатьох викликає цілком аргументований скепсис.

Related video

Новий лайфхак позбавлення від неприємного запаху в холодильнику за допомогою туалетного паперу завірусився в мережі, і на нього звернуло увагу видання Mirror.

Користувач TikTok, власник акаунта SmartFoxLifeHacks, запевняє, що метод працює, і показує відео з холодильником, заповненим білими рулонами. Ролик зібрав тисячі переглядів і репостів.

Туалетний папір, судячи з усього, має діяти так само, як харчова сода в холодильнику, тобто допомагати "вбирати" неприємні запахи.

"Покладіть туалетний папір у холодильник у той кут, де він поміститься, а потім просто залиште його там. Важливо замінювати рулон приблизно кожні три тижні. З міркувань гігієни вам також слід класти рулон до холодильника тільки прямо з упаковки, а не зберігати його поруч із туалетом!" — пояснює автор контенту.

Чи працює це насправді — питання дуже спірне. Якщо одні стверджують, що метод дієвий, то інші впевнені — це шахрайство. У коментарях під відео — ціла дискусія.

"Бікарбонат натрію (харчова сода — прим. ред.) кращий і дешевший", "Ні. Використовуйте коробку з-під харчової соди", "Нехай холодильник смердить! Папір мені потрібен для моєї дупи! Занадто дорого, щоб так витрачати!", — пишуть під відео.

Інші фахівці з прибирання у своїх відео в TikTok пропонують посипати рулон туалетного паперу харчовою содою, а також засуджують користувачів за те, що вони погано чистять лотки біля задньої стінки. Це, за їхніми словами, часта причина неприємного запаху в холодильнику. Крім того, вони радять навести лад під холодильником і за ним, щоб позбутися продуктів, які впали і почали гнити.

Натомість магазини пропонують спочатку спробувати видалити запах у холодильнику за допомогою активованого вугілля, кавової гущі, ванілі, лимона і навіть вівса, перш ніж пхати в нього туалетний папір.

Раніше Фокус писав, що майже п'ята частина людей на Землі використовують холодильник неправильно.