В TikTok показали странный способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике (видео)

Эффективность такого способа избавления от неприятного запаха у многих вызывает вполне аргументированный скепсис.

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Новый лайфхак избавления от неприятного запаха в холодильнике с помощью туалетной бумаги завирусился в сети, и на него обратило внимание издание Mirror.

Пользователь TikTok, владелец аккаунта SmartFoxLifeHacks, уверяет, что метод работает, и показывает видео с холодильником, заполненным белыми рулонами. Ролик собрал тысячи просмотров и репостов.

Туалетная бумага, судя по всему, должна действовать так же, как пищевая сода в холодильнике, то есть помогать "впитывать" неприятные запахи.

"Положите туалетную бумагу в холодильник в тот угол, где она поместится, а затем просто оставьте ее там. Важно заменять рулон примерно каждые три недели. Из соображений гигиены вам также следует класть рулон в холодильник только прямо из упаковки, а не хранить ее рядом с туалетом!" – объясняет автор контента.

Работает ли это на самом деле – вопрос очень спорный. Если одни утверждают, что метод действенный, то другие уверены – это мошенничество. В комментариях под видео – целая дискуссия.

"Бикарбонат натрия (пищевая сода – прим. ред.) лучше и дешевле", "Нет. Используйте коробку из-под пищевой соды", "Пусть холодильник воняет! Бумага мне нужна для моей задницы! Слишком дорого, чтобы так тратить!", – пишут под видео.

Другие специалисты по уборке в своих видео в TikTok предлагают посыпать рулон туалетной бумаги пищевой содой, а также осуждают пользователей за то, что они плохо чистят лотки у задней стенки. Это, по их словам, частая причина неприятного запаха в холодильнике. Кроме того, они советуют навести порядок под холодильником и за ним, чтобы избавиться от гниющих продуктов, которые могли упасть.

В свою очередь магазины предлагают сначала попробовать удалить запах в холодильнике с помощью активированного угля, кофейной гущи, ванили, лимона и даже овса прежде, чем совать в него туалетную бумагу.

Ранее Фокус писал, что почти пятая часть людей на Земле используют холодильник неправильно.