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Жива Барбі залишилася без однієї сідниці після укусу бджоли (фото, відео)

Джессіка Алвес, пластична хірургія
Джессіка Алвес залишилася без однієї сідниці після укусу бджоли

Знаменитість відмовилася позбутися імплантів і вирушила до свого перевіреного хірурга за новою порцією наповнювача для сідниць. На її рахунку — понад 100 пластичних операцій.

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Знаменита мережева персона і зірка OnlyFans, 40-річна Джессіка Алвес витратила 800 тисяч фунтів стерлінгів, зробивши понад сто пластичних операцій, щоб спочатку перетворити себе на живу ляльку Кена, а потім – на Барбі, але укус бджоли раптово зруйнував її ідеально створений хірургами образ, пише Daily Star.

Вона розповіла, що внаслідок укусу комахи її чималий імплантат в одній із сідниць вибухнув, а реакція на укус бджоли залишила її з "зяючою" дірою і "нездатністю нормально ходити".

Інцидент, про який розповіла Джессіка тільки зараз, стався шість місяців тому в Лас-Вегасі.

"На другий день мого перебування в Лас-Вегасі я засмагала біля басейну з дівчатками, а потім відчула укол у дупу, і дівчатка почали кричати, і я теж. Незабаром укус став мокрим й набряклим", — згадує модель. Коли в неї піднялася температура, її терміново доправили в лікарню.

"Вони виявили, що у мене інфекція, лікарі розкрили набряк, і він вибухнув, а потім у мене на попі утворилася велика діра там, де виходив імплантат", — повідомила Алвес.

Лікарі пропонували їй видалити обидва імплантати об'ємом 1050 кубічних сантиметрів кожний, але вона відмовилася і полетіла додому, до Лондона. Там, зібравши валізи, постраждала від бджоли вирушила до свого постійного хірурга, доктора Алі Гурлека, у Стамбул (Туреччина).

Джессіка Алвес закачала в сідниці понад 2000 мл наповнювача

Він видалив Джесіці інфікований імплантат, на місці якого утворилася велика діра, і на свій страх і ризик вшив їй новий. Щоправда, у нього не знайшлося імплантата такого самого об'єму, і лікар використав об'єм 750 "кубиків", що не могло не позначитися на зовнішності блогерки.

За словами Алвес, тепер у неї на сідниці залишився шрам і асиметрія, що вплинуло на її самооцінку.

"Люди думають, що я дуже впевнена в собі жінка, але я не так впевнена в собі, як люди думають, особливо після того, як мене вжалила бджола, яка знищила мою дупу, залишивши на мені безліч шишок, горбків і недоліків. Очевидно, я більше не настільки впевнена в собі", — міркує вона.

Тепер їй доводиться уникати пляжів, а вирушаючи в басейн, вона довго думає, що вдягнути.

"Обидві сторони різні, вони не виглядають однаково, вони не симетричні. Те, що моя дупа перекошена, сильно вплинуло на мою впевненість у собі", — скаржиться вона.

Попри оголошення у квітні, що вона "на 100% покінчила з пластичною хірургією", Джессіка нещодавно повернулася до лікаря Алі, щоб їй ввели наповнювачі, щоб "заповнити дірку, залишену бджолою". Вона сказала, що тепер планує "продовжувати насолоджуватися життям", додавши:

"Назва моєї гри — веселитися, бути щасливою, святкувати життя, кохати і бути коханою".

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Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram
Fullscreen
Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram
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Фото: Jessica Alves/instagram

З Родріго в Джессіку — від Кена до Барбі

До того як стати Джесікою Алвес, вона була Родріго Алвесом, британцем бразильського походження, який працював телеведучим. У якийсь момент він поставив собі за мету стати живим втіленням Кена, і тоді ж почався його шлях трансформацій. Уперше Родріго ліг під ніж пластичного хірурга ще в 17-річному віці: тоді лікарі діагностували в нього збільшення молочних залоз.

На цьому він не зупинився і на кілька років буквально оселився в кабінеті пластичного хірурга, щоб перетворитися на живу ляльку.

Рідні хлопця не на жарт переживали за те, як він себе не сприймає, і навіть звернулися до лікарів. Ті діагностували в Алвеса тривожний розлад і прописали йому необхідне лікування. Однак навіть терапія не змогла вирішити головної проблеми Родріго — відрази до відображення в дзеркалі.

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Фото: thevoicemag
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Фото: thevoicemag

Загалом чоловік зробив понад 50 пластичних операцій і коли домігся схожості з лялькою, раптово вирішив, що він — жінка, а отже, потрібно бути, як Барбі. Уперше Алвес задумався про те, щоб стати жінкою, під час фотосесії в жіночій спідній білизні, в якій "відчув себе красивим". У 2019 році він пішов по другому колу, спочатку почав приймати гормони, потім переніс операцію зі зміни статі та десятки операцій зі зміни зовнішності.

Через трансформацію обличчя і зелені лінзи, які носить тепер уже Джессіка, її часто називають змією, а її красу багато хто вважає дуже сумнівною.

Нова зовнішність і їй завдає певних незручностей. Вона не раз зазначала, що жити в новому тілі їй досить важко. Найбільше проблем Алвес приносять груди.

"Мої нинішні груди розташовані далеко один від одного і занадто низькі для того, щоб мати гарний вигляд. Я завжди мушу носити бюстгальтер "пуш-ап", а це дуже боляче", — зізнавалася знаменитість.

При цьому Алвес стверджує, що, ставши Джесікою, вона нарешті знайшла довгоочікувану гармонію.

Раніше Фокус писав, що блогерка з Бразилії померла після стандартної пластичної операції.