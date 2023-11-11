Живая Барби осталась без одной ягодицы после укуса пчелы (фото, видео)

Знаменитость отказалась избавиться от имплантов и отправилась к своему проверенному хирургу за новой порцией наполнителя для ягодиц. На ее счету – свыше 100 пластических операций.

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Знаменитая сетевая персона и звезда OnlyFans, 40-летняя Джессика Алвес потратила 800 тысяч фунтов стерлингов, сделав свыше ста пластических операций, чтобы сначала превратить себя в живую куклу Кена, а затем – в Барби, но укус пчелы внезапно разрушил ее идеально созданный хирургами образ, пишет Daily Star.

Она рассказала, что в результате укуса насекомого ее внушительный имплантат в одной из ягодиц взорвался, а реакция на укус пчелы оставила ее с "зияющей" дырой и "неспособностью нормально ходить".

Инцидент, о котором поведала Джессика только сейчас, произошел шесть месяцев назад в Лас-Вегас.

"На второй день моего пребывания в Лас-Вегасе я загорала у бассейна с девочками, а потом почувствовала укол в задницу, и девочки начали кричать, и я тоже. Вскоре укус стал мокрым и опухшим", – вспоминает модель. Когда у нее поднялась температура, ее срочно доставили в больницу.

"Они обнаружили, что у меня инфекция, врачи вскрыли припухлость, и она взорвалась, а затем у меня на попе образовалась большая дыра там, где выходил имплантат", – сообщила Алвес.

Врачи предлагали ей удалить оба имплантата объемом 1050 кубических сантиметров каждый, но она отказалась и улетела домой, в Лондон. Там, собрав чемоданы, пострадавшая от пчелы отправилась к своему постоянному хирургу, доктору Али Гурлеку, в Стамбул (Турция).

Джессика Алвес закачала в ягодицы более 2000 мл наполнителя

Он удалил Джессике инфицированный имплантат, на месте которого образовалась большая дыра, и на свой страх и риск вшил ей новый. Правда, у него не нашлось имплантата такого же объема, и врач использовал объем 750 "кубиков", что не могло не отразиться на внешности блогера.

По словам Алвес, теперь у нее на ягодице остался шрам и асимметрия, что повлияло на ее самооценку.

"Люди думают, что я очень уверенная в себе женщина, но я не так уверена в себе, как люди думают, особенно после того, как меня ужалила пчела, которая уничтожила мою задницу, оставив на мне множество шишек, бугорков и недостатков. Очевидно, я больше не настолько уверена в себе", – рассуждает она.

Теперь ей приходится избегать пляжей, а отправляясь в бассейн, она долго думает, что надеть.

"Обе стороны разные, они не выглядят одинаково, они не симметричны. То, что моя задница перекошена, сильно повлияло на мою уверенность в себе", – жалуется она.

Несмотря на объявление в апреле, что она "на 100% покончила с пластической хирургией", Джессика недавно вернулась к доктору Али, чтобы ей ввели наполнители, дабы "заполнить дыру, оставленную пчелой". Она сказала, что теперь планирует "продолжать наслаждаться жизнью", добавив:

"Название моей игры — веселиться, быть счастливой, праздновать жизнь, любить и быть любимой".

Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram Фото: Jessica Alves/instagram

Из Родриго в Джессику – от Кена до Барби

До того как стать Джессикой Алвес, она была Родриго Алвесом, британцем бразильского происхождения, который работал телеведущим. В какой-то момент он поставил себе целью стать живым воплощением Кена, и тогда же начался его путь трансформаций. Впервые Родриго лег под нож пластического хирурга еще в 17-летнем возрасте: тогда врачи диагностировали у него увеличение молочных желез.

На этом он не остановился и на несколько лет буквально поселился в кабинете пластического хирурга, чтобы превратиться в живую куклу.

Родные парня не на шутку переживали за то, как он себя не воспринимает, и даже обратились к врачам. Те диагностировали у Алвеса тревожное расстройство и прописали ему необходимое лечение. Однако даже терапия не смогла решить главной проблемы Родриго – отвращения к отражению в зеркале.

Фото: thevoicemag Фото: thevoicemag

Всего мужчина сделал более 50 пластических операций и когда добился сходства с куклой, внезапно решил, что он – женщина, а значит, нужно быть, как Барби. Впервые Алвес задумался о том, чтобы стать женщиной, во время фотосессии в женском нижнем белье, в котором "почувствовал себя красивым". В 2019 году он пошел по второму кругу, сначала начал принимать гормоны, затем перенес операцию по смене пола и десятки операций по изменению внешности.

Из-за трансформации лица и зеленых линз, которые носит теперь уже Джессика, ее часто называют змеей, а ее красоту многие считают очень сомнительной.

Новая внешность и ей доставляет определенные неудобства. Она не раз отмечала, что жить в новом теле ей достаточно трудно. Больше всего проблем Алвес приносит внушительная грудь.

"Мои нынешние груди расположены далеко друг от друга и слишком низки для того, чтобы хорошо выглядеть. Я всегда должна носить бюстгальтер "пуш-ап", а это очень больно", – признавалась знаменитость.

При этом Алвес утверждает, что, став Джессикой, она наконец обрела долгожданную гармонию.

Ранее Фокус писал, что блогер из Бразилии умерла после стандартной пластической операции.