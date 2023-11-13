"20-метровий монстр": у Китаї люди помітили таємничий об'єкт у річці (фото)

Очевидці були абсолютно спантеличені, коли побачили величезний чорний об'єкт, що ковзає по воді повз греблю гідроелектростанції. Професор Ван Чуньфан вважає, що це якась рептилія.

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На сході Китаю жителі помітили чорний об'єкт, що ковзає поверхнею води біля величезної греблі "Три ущелини", повідомляє Мirror.

Вони розповіли, що ймовірний монстр мав довжину близько 20 метрів і "рухався як змія" лише за кілька футів від берега річки. Інші заявили, що бачили цю саму істоту біля річки Янцзи в Ічані в провінції Хубей у центральному Китаї.

Професор Ван Чуньфан із Сільськогосподарського університету Хуачжун вважає, що це може бути водяна змія.

"Це безумовно не водне чудовисько. Можливо, це якісь морські тварини, які вже багато років живуть під водою. Я не можу точно сказати, що це таке, оскільки на поверхню спливла лише невелика його частина. Але він рухається як змія. Це має бути якась рептилія, і, найімовірніше, це водяна змія", — прокоментувала подію Чуньфан.

Фото: AsiaWire

Робітники прилеглого пірсу Цзянкоу припустили, що це був не водний монстр, а купа сміття з гуми і брезенту: "Це кинута у воду гумова стрічка. З цієї гуми виготовляють надувні човни. Вона обгорнута брезентом. Її, мабуть, віднесло від річки Янцзи".

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що мисливці об'єдналися для боротьби з величезним 90-кілограмовим пітоном. П'ятеро чоловіків боролися із самкою змії близько 45 хвилин. Пізніше на місце події було викликано професійну мисливицю на пітонів Емі Сіве.