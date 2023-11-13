"Святий Грааль" змієловів: одна з найотруйніших змій пробралася в університет Австралії (фото)

Джеремі Де Хаан, який спіймав змію, розповів, що використовував відповідні засоби захисту, оскільки змія завдовжки 2,5 метра становила серйозну небезпеку.

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Ловець змій із Австралії розповів про унікальне досягнення. Співробітники Університету Джеймса Кука в Таунсвіллі (Квінсленд, Австралія) звернулися по допомогу до досвідченого ловця змій Джеремі Де Хаана після того, як помітили величезну змію в кампусі. Про це повідомляє Newsweek.

"Це найбільший прибережний тайпан, якого я досі ловив. Такий розмір — улов усього життя для будь-якого ловця змій", — пояснив Де Хаан в інтерв'ю журналістам.

Прибережний тайпан вважається однією з найотруйніших змій у світі. У його отруті — суміш токсинів, які швидко впливають на нервову систему людини.

Джеремі Де Хаан використовував відповідні засоби захисту, серед іншого, він був у штанях і черевиках зі сталевими носами, оскільки змія завдовжки 2,5 метра становила серйозну небезпеку.

"Я знав, із чим доведеться зіткнутися, тому подбав про те, щоб вийти з дому у відповідному індивідуальному захисті, зокрема в довгих штанах і черевиках зі сталевими носами", — пояснив він.

Спочатку він схопив змію за хвіст і впевнився, що вона перебуває на відстані витягнутої руки, а без зайвих маніпуляцій потім помістив у мішок.

Прибережний тайпан

Прибережний тайпан мешкає в прибережних районах північної та східної Австралії, а також у Новій Гвінеї. Період його найбільшої активності припадає на початок-середину ранку. Середовище проживання цих змій може бути досить різноманітним, вони живуть у мусонних лісах, селяться в порожніх колодах.

Отрута прибережного тайпана вважається третьою за рівнем токсичності серед усіх зміїних отрут. Водночас імовірність загинути від укусу тайпана все ж вважається низькою.

Змієлов із Австралії з однією з найотруйніших змій у світі

Автори публікації покликаються на дослідження, що проводилося з 2000 по 2016 рр., яке показало, що за цей час жертвами смертельних укусів стали 35 осіб, або трохи більш як два летальні випадки на рік (2,2).

16 укусів змій безпосередньо призводили до загибелі.

Симптоми впливу отрути прибережного тайпана проявляються досить швидко, тому потрібно негайно звертатися за медичною допомогою.

Серед симптомів впливу отрути змії — такі нейротоксичні ефекти як біль, набряк, нудота, блювота, непритомність і затруднене дихання. Водночас отрута впливає на згортання крові, що веде до внутрішньої кровотечі та пошкодження органів.

Укуси тайпана рідкісні, але практично завжди смертельні: отрути в одному укусі достатньо, щоб убити сотню дорослих.

За словами Джеремі Де Хаана, з міркувань безпеки він взяв із собою досвідченого помічника. Зрештою після кількох знімків змію випустили в довколишній чагарник, подалі від університетського кампусу та житлових будинків.

Нагадаємо, що в Індонезії кобра вкусила свого заклинателя, який помер після того, як спробував її поцілувати.

Також повідомлялося, що знайдено скульптурну голову воїна-змія цивілізації майя. Артефакт належить пізньокласичному періоду й доповнює уявлення про культуру того часу.