"Святой Грааль" змееловов: одна из самых ядовитых змей пробралась в университет Австралии (фото)

Джереми Де Хаан, который поймал змею, рассказал, что использовал соответствующие средства защиты, поскольку змея длиной 2,5 метра представляла собой серьезную опасность.

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Ловец змей из Австралии рассказал об уникальном достижении. Сотрудники Университета Джеймса Кука в Таунсвилле (Квинсленд, Австралия) обратились за помощью к опытному ловцу змей Джереми Де Хаану после того, как заметили огромную змею на кампусе. Об этом сообщает Newsweek.

"Это самый большой прибрежный тайпан, которого я до сих пор ловил. Такой размер — улов всей жизни для любого ловца змей", — объяснил Де Хаан в интервью журналистам.

Прибрежный тайпан считается одной из самых ядовитых змей в мире. В его яде — смесь токсинов, которые быстро воздействуют на нервную систему человека.

Джереми Де Хаан использовал соответствующие средства защиты, среди прочего, он был штанах и ботинках со стальными носами, поскольку змея длиной 2,5 метра представляла собой серьезную опасность.

"Я знал, с чем предстоит столкнуться, поэтому позаботился о том, чтобы выйти из дома в соответствующей индивидуальной защите, в т.ч. в длинных брюках и ботинках со стальными носами". — пояснил он.

Вначале он схватил змею за хвост и удостоверился, что она находится на расстоянии вытянутой руки, а затем без излишних манипуляций поместил в мешок.

Прибрежный тайпан

Прибрежный тайпан обитает в прибрежных районах северной и восточной Австралии, а также в Новой Гвинее. Период его наибольшей активности приходится на начало-середину утра. Среда обитания этих змей может быть достаточно разнообразной, они живут в муссонных лесах, селятся в пустых бревнах.

Яд прибрежного тайпана считается третьим по уровню токсичности среди всех змеиных ядов. Вместе с тем вероятность погибнуть от укуса тайпана все же считается низкой.

Змеелов из Австралии с одной из самых ядовитых змей в мире

Авторы публикации ссылаются на исследование, проводившееся с 2000 по 2016 гг., которое показало, что за это время жертвами смертельных укусов стали 35 человек, или чуть больше двух летальных исходов в год (2,2).

16 укусов змей непосредственно приводили к гибели.

Симптомы воздействия яда прибрежного тайпана проявляются достаточно быстро, поэтому нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Среди симптомов воздействия яда змеи — такие нейротоксические эффекты, как боль, отек, тошнота, рвота, обмороки и затрудненное дыхание. В то же время яд влияет на свертывание крови, что ведет к внутреннему кровотечению и повреждению органов.

Укусы тайпана редки, но практически всегда смертельны: яда в одном укусе достаточно, чтобы убить сотню взрослых.

По словам Джереми Де Хаана, из соображений безопасности он взял с собой опытного помощника. В итоге, после нескольких снимков, змею выпустили в близлежащий кустарник, подальше от университетского кампуса и жилых домов.

Напомним, что в Индонезии кобра укусила своего заклинателя, который умер после того, как попытался ее поцеловать.

Также сообщалось, что найдена скульптурная голова воина-змея цивилизации майя. Артефакт восходит к позднеклассическому периоду и дополняет представление о культуре того периода.