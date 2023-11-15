"Забезпечить мир": статуя Діви Марії "проливає сльози" через зростання насильства в суспільстві (фото)

Після повідомлення про незвичайну подію сотні цікавих вірян і скептиків попрямували до місця поклоніння, щоб особисто переконатися в цьому.

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Статуя Діви Марії в Мексиці була помічена такою, що проливає "справжні" сльози, і тепер люди стікаються до неї, щоб побачити "диво", здійснюючи спеціальні релігійні паломництва. Про це пише The Sun.

Передбачається, що це сталося в церкві міста Ель-Каналь у штаті Коліма. Після повідомлення про незвичайну подію сотні цікавих вірян і скептиків попрямували до місця поклоніння, щоб особисто переконатися в цьому.

На кадрах, знятих і викладених у соціальні мережі, було видно, як з очей статуї та по її обличчю падають дрібні краплі прозорої рідини. Видання зазначає, що для деяких жителів району "Діва Марія, що плаче" вважається справжнім дивом.

"Коли ми плачемо, наші очі стають червоними, те ж саме відбувається і з її зображенням. Ось і в статуї почали текти сльози. Це і є та подія, те явище, яке відбувається тут і зараз у церкві", — розповів журналістам місцевий житель Віктор Рамос.

Однак багато людей пов'язують сльози Богородиці не з "дивом", а зі злочинністю, що панує в штаті Коліма. Нині регіон занурений у хвилю насильства.

"Ми можемо пов'язати це з… рівнем насильства, який спостерігається тут, а також у суспільстві", — додав Віктор.

Для деяких жителів району "Діва Марія, що плаче" вважається справжнім дивом Фото: CEN

До жовтня цього року прокуратура штату Коліма зареєструвала щонайменше 702 підтверджених умисних убивства. Відвідувачка церкви Марія Мерседес Ернандес висловила сподівання, що Діва Марія "забезпечить повернення миру" для мешканців регіону, а також для всього іншого світу.

Так зване диво справило враження на деяких вірян у цьому районі, але інші люди більш переконані, що цьому інциденту є наукове пояснення. Професор Луїджі Гарлашеллі заявив, що деякі статуї здатні вбирати воду завдяки пористості матеріалів, з яких вони виготовлені. Він зазначив, що якщо на експонаті з'явиться хоча б невелика тріщина, то вся вода, що вбралася, випаде назовні у вигляді сльози.

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