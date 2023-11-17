Вижив за рахунок полювання: джек-рассел-тер'єр 10 тижнів не відходив від загиблого в горах господаря (фото)

За словами знайомих загиблого, він був досвідченим гірським туристом і раніше вже здійснював сходження на пік Блекхед у горах Колорадо спільно з іншими. Але цього разу з ним був тільки собака.

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У горах Колорадо мисливець виявив живою собаку поруч з її загиблим господарем через 10 тижнів після того, як вони зникли. Судячи з усього, собака вижив завдяки тому, що харчувався дрібними тваринами. Про це повідомляє BBC.

71-річний Річ Мур зі своїм джек-рассел-тер'єром Фінні зробили спробу піднятися на пік Блекхед. 19 серпня чоловік узяв із собою собаку, але назад так і не повернувся.

Рятувальники протягом тривалого часу прочісували територію від крутого схилу гори, де було припарковано автомобіль, і до вершини, висота якої становить 3800 метрів. Пошуки були безуспішними.

Гори Колорадо

Рятувальники розмістили фото для інших гірських туристів. Зрештою 30 жовтня тіло зниклого помітив мисливець. На території національного парку Сан-Хуан, за 2,5 км від вершини піку Блекхед. Поруч був неабияк схудлий, але живий джек-рассел-тер'єр. Собака втратив близько половини своєї ваги та важив менш як три кг.

Її показали ветеринару, а згодом повернули родині загиблого власника.

За словами Делінди Ванн-Брайтін, яка представляє місцеву групу рятувальників-волонтерів, собака вижив і продемонстрував свою відданість господареві.

Зниклого туриста шукали на вертольотах

Судячи з усього, Фінні харчувалася дрібними ссавцями й завдяки щасливому випадку сама не потрапила в лапи більших лісових хижаків: пум, койотів і ведмедів.

Гори Колорадо

Представники місцевої влади повідомили, що господар собаки помер від переохолодження — він міг втратити здатність орієнтуватися в просторі.

За словами знайомих Мура, він був досвідченим гірським туристом і раніше вже здійснював сходження на пік Блекхед спільно з іншими. Але цього разу з ним був тільки собака. Відомо, що його дружина, Дана Холбі, намагалася відмовити від такого кроку, але марно.

Дізнавшись, що Фінні вижила в дикій місцевості протягом 10 тижнів, жінка вкрай здивувалася і зі сльозами на очах разом із сином забирала собаку з ветклініки.

Нагадаємо, що американець вижив після 13 днів у Тихому океані, його помітили з човна "Добрий самаритянин".

Також повідомлялося, що 4500 років тому жінці провели дві складні операції на голові, але вона вижила.