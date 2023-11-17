Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Вижив за рахунок полювання: джек-рассел-тер'єр 10 тижнів не відходив від загиблого в горах господаря (фото)

Пік Блекхед
Фото: Facebook | Річ Мур і джек-рассел-тер'єр Фінні

За словами знайомих загиблого, він був досвідченим гірським туристом і раніше вже здійснював сходження на пік Блекхед у горах Колорадо спільно з іншими. Але цього разу з ним був тільки собака.

Related video

У горах Колорадо мисливець виявив живою собаку поруч з її загиблим господарем через 10 тижнів після того, як вони зникли. Судячи з усього, собака вижив завдяки тому, що харчувався дрібними тваринами. Про це повідомляє BBC.

71-річний Річ Мур зі своїм джек-рассел-тер'єром Фінні зробили спробу піднятися на пік Блекхед. 19 серпня чоловік узяв із собою собаку, але назад так і не повернувся.

Рятувальники протягом тривалого часу прочісували територію від крутого схилу гори, де було припарковано автомобіль, і до вершини, висота якої становить 3800 метрів. Пошуки були безуспішними.

Гори Колорадо Fullscreen
Гори Колорадо

Рятувальники розмістили фото для інших гірських туристів. Зрештою 30 жовтня тіло зниклого помітив мисливець. На території національного парку Сан-Хуан, за 2,5 км від вершини піку Блекхед. Поруч був неабияк схудлий, але живий джек-рассел-тер'єр. Собака втратив близько половини своєї ваги та важив менш як три кг.

Її показали ветеринару, а згодом повернули родині загиблого власника.

За словами Делінди Ванн-Брайтін, яка представляє місцеву групу рятувальників-волонтерів, собака вижив і продемонстрував свою відданість господареві.

Зниклого туриста шукали за допомогою вертольотів Fullscreen
Зниклого туриста шукали на вертольотах

Судячи з усього, Фінні харчувалася дрібними ссавцями й завдяки щасливому випадку сама не потрапила в лапи більших лісових хижаків: пум, койотів і ведмедів.

Гори Колорадо Fullscreen
Гори Колорадо

Представники місцевої влади повідомили, що господар собаки помер від переохолодження — він міг втратити здатність орієнтуватися в просторі.

За словами знайомих Мура, він був досвідченим гірським туристом і раніше вже здійснював сходження на пік Блекхед спільно з іншими. Але цього разу з ним був тільки собака. Відомо, що його дружина, Дана Холбі, намагалася відмовити від такого кроку, але марно.

Дізнавшись, що Фінні вижила в дикій місцевості протягом 10 тижнів, жінка вкрай здивувалася і зі сльозами на очах разом із сином забирала собаку з ветклініки.

Нагадаємо, що американець вижив після 13 днів у Тихому океані, його помітили з човна "Добрий самаритянин".

Також повідомлялося, що 4500 років тому жінці провели дві складні операції на голові, але вона вижила.