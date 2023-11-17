Выжил за счет охоты: джек-рассел-терьер 10 недель не отходил от погибшего в горах хозяина (фото)

По словам знакомых погибшего, он был опытным горным туристом и прежде уже совершал восхождение на пик Блэкхед в горах Колорадо совместно с другими. Но в этот раз с ним была только собака.

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В горах Колорадо охотник обнаружил живой собаку рядом с ее погибшим хозяином спустя 10 недель после того, как они пропали. Судя по всему, собака выжила благодаря тому, что питалась мелкими животными. Об этом сообщает BBC.

71-летний Рич Мур со своим джек-рассел-терьером Финни предприняли попытку подняться на пик Блэкхед. 19 августа мужчина взял с собой собаку, но обратно так и не вернулся.

Спасатели в течение длительного времени прочесывали территорию от крутого склона горы, где был припаркован автомобиль, и до вершины, высота которой составляет 3800 метров. Поиски были безуспешными.

Горы Колорадо

Спасатели разместили фото для других горных туристов. В конечном итоге 30 октября тело пропавшего заметил охотник. На территории национального парка Сан-Хуан, в 2,5 км от вершины пика Блэкхед. Рядом был изрядно похудевший, но живой джек-рассел-терьер. Собака потеряла около половины своего веса и весила меньше трех кг.

Ее показали ветеринару, а впоследствии вернули семье погибшего владельца.

По словам Делинды Ванн-Брайтин, представляющей местную группу спасателей-волонтеров, собака выжила и продемонстрировала свою преданность хозяину.

Пропавшего туриста искали на вертолетах

Судя по всему, Финни питалась мелкими млекопитающими и по счастливой случайности сама не попала в лапы более крупных лесных хищников: пум, койотов и медведей.

Горы Колорадо

Представители местных властей сообщили, что хозяин собаки умер от переохлаждения — он мог потерять способность ориентироваться в пространстве.

По словам знакомых Мура, он был опытным горным туристом и прежде уже совершал восхождение на пик Блэкхед совместно с другими. Но в этот раз с ним была только собака. Известно, что его жена, Дана Холби, пыталась отговорить от такого шага, но тщетно.

Узнав, что Финни выжила в дикой местности в течение 10 недель, женщина крайне удивилась и со слезами на глазах вместе с сыном забирала собаку из ветклиники.

Напомним, что американец выжил после 13 дней в Тихом океане, его заметили с лодки "Добрый самаритянин".

Также сообщалось, что 4500 лет назад женщине провели две сложные операции на голове, но она выжила.