$2000 за різдвяні фільми та какао: квіткова компанія пропонує "роботу мрії"

Потенційному співробітнику необхідно буде переглянути святкову добірку фільмів і ранжувати стрічки за кількома критеріями. Крім грошової винагороди, компанія обіцяє надати "достатній" запас какао і дві пари пухнастих шкарпеток.

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Компанія BloomsyBox оголосила пошуки знавця різдвяних фільмів, якому пропонує подивитися 12 кінострічок Hallmark і отримати за це 2000 доларів. Про це повідомляє видання UPI.

"Ми розробили залізну рейтингову систему, здатну витримати критику навіть найстійкіших скнариг", — йдеться на сайті компанії.

BloomsyBox пропонує обраному знавцеві ранжувати фільми за шкалою від 1 до 10 за такими критеріями:

фактор свята — наскільки різдвяним буде настрій, який принесе фільм, чи наповниться атмосфера духом свята, вогнями, прикрасами та снігом?

коефіцієнт передбачуваності — фільми Hallmark часто люблять за їх приємну передбачуваність: наскільки легко можна вгадати повороти сюжету та фінал фільму?

перевірка хімії — враховуючи, що багато фільмів Hallmark, зокрема різдвяні, будуються навколо любовних стосунків, наскільки переконливою була хімія між головними героями?

тест на сльозоточивість — чи торкнувся фільм серцевих струн і як часто це змушувало тягнутися до серветок?

реіграбельність — чи хочеться подивитися фільм ще раз і чи може він стати щорічною традицією?

Крім того, укладач різдвяного кінорейтингу отримає "достатній запас гарячого какао Ghirardelli" і дві пари пухнастих шкарпеток, щоб гарантувати комфортне враження від перегляду, а також інші призи на загальну суму понад 500 доларів США.

Святкова добірка фільмів Your Hallmark для роботи

Найчудовіша пора року (2008) Різдвяна корона (2015) Дев'ять життів Різдва (2014) Різдвяний відпочинок (2017) Подорож назад у Різдво (2016) Привиди Різдва завжди (2022) Сім'я на Різдво (2015) Різдво в таємниці (2014) Три волхви та немовля (2022) Королівське Різдво (2014) Північний полюс (2014) Різдвяний потяг (2017)

Заявки приймаються, як пише видання, до 3 грудня.

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Раніше Дженніфер Лопес натякала, що Різдво вже близько, і публікувала нове фото в червоній шовковій піжамі біля прикрашеної ялинки.

Крім того, Фокус повідомляв, що колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс з'явилася у святковій фотосесії до Різдва і показала оригінальне вбрання на тлі різдвяної атрибутики. Виявилося, що вона славиться своїми провокаційними вбраннями, обожнює Різдво і робить все, щоб воно було казковим.