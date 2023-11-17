$2000 за різдвяні фільми та какао: квіткова компанія пропонує "роботу мрії"
Потенційному співробітнику необхідно буде переглянути святкову добірку фільмів і ранжувати стрічки за кількома критеріями. Крім грошової винагороди, компанія обіцяє надати "достатній" запас какао і дві пари пухнастих шкарпеток.
Компанія BloomsyBox оголосила пошуки знавця різдвяних фільмів, якому пропонує подивитися 12 кінострічок Hallmark і отримати за це 2000 доларів. Про це повідомляє видання UPI.
"Ми розробили залізну рейтингову систему, здатну витримати критику навіть найстійкіших скнариг", — йдеться на сайті компанії.
BloomsyBox пропонує обраному знавцеві ранжувати фільми за шкалою від 1 до 10 за такими критеріями:
- фактор свята — наскільки різдвяним буде настрій, який принесе фільм, чи наповниться атмосфера духом свята, вогнями, прикрасами та снігом?
- коефіцієнт передбачуваності — фільми Hallmark часто люблять за їх приємну передбачуваність: наскільки легко можна вгадати повороти сюжету та фінал фільму?
- перевірка хімії — враховуючи, що багато фільмів Hallmark, зокрема різдвяні, будуються навколо любовних стосунків, наскільки переконливою була хімія між головними героями?
- тест на сльозоточивість — чи торкнувся фільм серцевих струн і як часто це змушувало тягнутися до серветок?
- реіграбельність — чи хочеться подивитися фільм ще раз і чи може він стати щорічною традицією?
Крім того, укладач різдвяного кінорейтингу отримає "достатній запас гарячого какао Ghirardelli" і дві пари пухнастих шкарпеток, щоб гарантувати комфортне враження від перегляду, а також інші призи на загальну суму понад 500 доларів США.
Святкова добірка фільмів Your Hallmark для роботи
- Найчудовіша пора року (2008)
- Різдвяна корона (2015)
- Дев'ять життів Різдва (2014)
- Різдвяний відпочинок (2017)
- Подорож назад у Різдво (2016)
- Привиди Різдва завжди (2022)
- Сім'я на Різдво (2015)
- Різдво в таємниці (2014)
- Три волхви та немовля (2022)
- Королівське Різдво (2014)
- Північний полюс (2014)
- Різдвяний потяг (2017)
Заявки приймаються, як пише видання, до 3 грудня.Важливо
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